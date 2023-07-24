正念提升幸福感的科学证据尚不足

《自然·人类行为》杂志20日发表了一篇系统性综述，认为媒体最常推荐的提升幸福感策略——如正念和锻炼，其科学基础薄弱。

过去10年，心理学领域的高质量科学证据标准发生了改变。过去常用的研究实践，如选择性报告或排除某些参与者，可能增加结果中假阳性的数量。现在，许多心理学家会预注册他们的研究，事先提交具体方法和分析决定，增加研究样本量，以改善研究的统计学功效。

加拿大不列颠哥伦比亚大学研究团队此次调查了一些常见的提升幸福感策略背后的实证证据。他们进行了基于互联网的媒体回顾，找到5种最经常被推荐的提高幸福感策略：表达感谢、增强社交性、锻炼、正念或冥想，以及多暴露于自然环境。

研究团队随后搜索了已发表的科学文献，找到494篇论文详述了532项研究，这些研究涉及在非临床样本中这5种策略之一的幸福感获益。在近95%基于亲近自然、锻炼、参与正念冥想的实验中，研究人员发现这些研究缺乏充足的统计功效来检测出可见的获益。他们识别出仅57项研究获得预注册，或实验功效良好，在健康个体身上测试了这些策略对主观幸福感的效果。

团队总结说，当前主流媒体推荐的这些快乐策略是否真能增进幸福感尚不明确，需要更具功效的预注册研究来检验这些策略。