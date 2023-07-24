“日内瓦病人”成艾滋病病情长期缓解特例

法国和瑞士研究人员近日在澳大利亚布里斯班举行的新闻发布会上表示，一名被称为“日内瓦病人”的男子，是最新被宣布病情得到长期缓解的艾滋病病毒感染者。更重要的是，他并没有像之前的病例那样接受带有病毒阻断突变基因的移植。

此前宣布被“治愈”的艾滋病病毒感染者包括柏林、伦敦、杜塞尔多夫、纽约和加州希望之城的患者。这些患者都通过骨髓移植来治疗他们同时患上的严重的癌症病情，均接受了来自具有CCR5基因突变的捐赠者的干细胞，而这种突变可阻止艾滋病病毒进入人体细胞。

“日内瓦病人”于2018年同样接受了干细胞移植，以治疗一种侵袭性白血病。但这次移植手术来自不携带CCR5突变的捐赠者。在该男子停止接受抗逆转录病毒治疗20个月后，日内瓦大学附属医院的医生发现在他的体内已没有任何病毒痕迹。目前虽不能完全排除该男子复发的可能，但研究人员认为他处于长期缓解状态。

法国巴斯德研究所科学家阿西尔·萨伊兹-奇里翁介绍了“日内瓦病人”病例。他指出，如果12个月后仍然没有病毒迹象，“未来检测不到病毒的可能性就会大大增加”。至于这名患者情况特殊的原因，可能是仅移植就消除了所有受感染的细胞，而不需要基因突变，也可能是移植后所用的免疫抑制治疗发挥了作用。

长期缓解的病例燃起了艾滋病有一天能够真正被治愈的希望，但研究人员同时说，病情得到长期缓解并不意味着彻底“治愈”，病毒仍有可能卷土重来。

【总编辑圈点】

艾滋病由人类免疫缺陷病毒（HIV）引起，是当前人们面临的最棘手医学难题之一。HIV侵入人体后，会破坏人体的免疫系统，使感染者逐渐丧失对各种疾病的抵抗能力，从而一步步走向死亡。被发现40多年来，医学界一直在不断地寻找预防艾滋病的疫苗以及治疗它的药物和方法，但结果并不如人意。因此，艾滋病长期被视为不治之症。“日内瓦病人”的出现，无疑给艾滋病的治疗带来了新的希望。需要强调的是，面对这种可怕的恶性传染病，在寻找攻克之方的同时，提升人们预防艾滋病的意识也尤为重要。