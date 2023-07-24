院士专家研讨婴幼儿营养话题

“我们需要根据最新的研究成果来开发出更适合婴幼儿健康成长的产品，呵护中国宝宝人生的第一步。”日前，在由中国营养学会主办的2023婴幼儿营养国际研讨会上，大会主席、中国工程院院士陈君石表示。

世界卫生组织定义生命早期1000天为一个人生长发育的“机遇窗口期”，对成年后的健康状况和一生的生活质量将产生长远影响。《国民营养计划（2017—2030年）》将“生命早期1000天营养健康行动”列为6项重大行动之首。

对此，陈君石指出，世界卫生组织定义的生命早期1000天包括孕期280天和宝宝出生后的720天，这一时期的营养不良，会给婴幼儿带来近期和远期危害。

“受不同地域、经济、社会等多方面影响，在中国，对生命早期1000天的营养干预是一项长期而复杂的公共事项。”中国营养学会理事长杨月欣认为，亟须加大促进母婴健康、婴儿喂养健康方面的研究，同时，婴幼儿营养科普工作还存在认知盲区，也亟须加大普及家庭营养知识的力度。

中国生命早期1000天营养改善问题亟须关注，需要产学研医各领域力量紧密合作。会上，君乐宝携手国内外专家成立“婴幼儿营养研究全球科学专家委员会”。“专家委员会将推动企业科技研发与创新发展，为母婴营养研究进程提供系统化、精细化的科学支撑。我们也将与广大营养领域的专家学者一起，共同推动我国母婴营养事业发展，呵护中国宝宝健康成长。”君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华表示。

来自德国、加拿大、比利时等全球10多个国家的上百位婴幼儿营养研究领域专家参加了会议。