强创新固本源 擘画奶业现代化发展宏图

以“启航现代化建设新征程 点亮高质量发展新赛道”为主题的第十四届中国奶业大会、2023中国奶业20强（D20）峰会暨2023中国奶业展览会，近日在重庆市举办。

近年来，随着相关政策的落地推进，奶业竞争力持续提升、发展成就不断显现。立足新时期，中国奶业如何聚焦高质量发展的现代要义，深度挖掘创新优势，筑牢源头成就行业健康发展，成为每一家乳企用实践解答的时代课题。

以“高质量发展”筑牢“现代化”基石

在乳企人眼中，“现代化建设”和“高质量发展”这两个大会关键词实乃相辅相成：践行“高质量发展”是实现“现代化建设”的前提要求，“现代化建设”是追求“高质量发展”的目标任务。

品质、科技、奶牛育种，是君乐宝乳业探索“现代化建设”与“高质量发展”并行之道的三个方向。据君乐宝乳业集团总裁助理冯进茂介绍，君乐宝自2013年起构建种养加一体化经营模式，即牧草种植、奶牛养殖、生产加工全产业链一体化经营管理，为产品品质提供保障。随着君乐宝“科学战略”的启动，科学战略智库、婴幼儿营养研究全球科学专家委员会等平台相继成立，用科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案。“奶牛育种是乳业高质量发展的基础和关键，为培育出优质奶牛，君乐宝开启国内外同步自主育种模式，并帮助社会牧场改良品种、提质增效。”

“得益乳业致力于打好‘数智牌’，通过建立健全从‘农田’到‘餐桌’的国际化智能生态全产业链，实现现代化与全产业链的融合发展。”山东得益乳业股份有限公司总裁助理李凯介绍说，得益乳业在产业链中游布局低温乳品智能标杆基地，打造单体低温奶和低温乳制品的智能制造生产基地，最大限度地保留牛奶的鲜活营养，以期为消费者提供高质量的低温牛奶。

在求证“现代化建设”与“高质量发展”辩证关系的实践中，澳优乳业重点聚焦五个方面。“一是实施全面创新驱动，以科学研究带动产品开发、创新营销服务和品牌建设；二是加快数字化转型步伐，将数字化运用于各环节，助力提升企业运营效率、强化产品品质；三是坚持以消费者为中心，满足消费者的营养健康需求，提供更加便捷的消费体验；四是树立乳业全球观，立足于中国市场的内循环，放眼于全球的外循环；五是将绿色发展理念融入设计、采购、生产、运营每一个环节，助力实现‘双碳’目标。”澳优乳业相关负责人说。

以创新之力撬动乳业消费升级

“消费升级”是近年来的热门词。特别是随着大食物观的深入践行，消费者对于乳制品的需求越发多样化。

“生活水平的不断提高，直接带动了消费者对更高品质、更健康营养的乳制品的追求，这就要求企业在科研能力、产业链模式、工艺技术、产品配方、包装形式等多方面持续创新，不断满足市场需求。”冯进茂反复提到的“创新”，是君乐宝发力产品端的重要力量。“近年来，我们先后开发出一系列创新产品，比如零蔗糖、无负担的简醇酸奶，并获得了低血糖生成指数食品品质认证，更是通过创新生产工艺和产品配方，在高端鲜奶和适度水解有机奶粉两类产品上推陈出新，这些尝试都是为了满足消费者的健康需求。”

如果将创新比作企业发展的原动力，澳优乳业相关负责人认为，这股力量应始终坚持以消费者需求为核心，通过自主创新赋能高质量发展，为健康生活注入新活力。“随着居民收入水平和健康意识的提升，品质、营养、功能等涉及乳品消费的重要因素持续受到消费者关注，这些都将成为乳企科研创新的突破点”，而直播、社群、线上线下联动运营等零售模式创新也为乳品市场带来新的推动力，以此为创新切入点，可以更精准、便捷地满足消费需求，提供更好的营养健康消费体验。

在皇氏集团副总裁谢秉锵看来，无论是打造个性化品牌还是推动产品迭代升级，都需要以优质原奶作为发展前提，这就要在奶源创新上“动脑筋”。“经研究发现，水牛奶的营养物质和浓度要高于荷斯坦牛所产的牛奶，因此我们集中力量开发水牛奶产品，通过建设现代化牧场、改良杂交技术等方式生产美味、营养的水牛奶，在满足消费者对优质牛奶需求的同时，开拓具有前景的水牛奶蓝海市场。”

以源头建设为重点夯实奶业发展之本

奶业发展与乡村振兴密切关联。上游牧场建设、奶牛健康养殖是巩固提升奶源供给保障能力的关键。当提到乡村振兴推动奶业发展的问题时，乳企代表都不约而同把话题引向了“源头建设”。

“产业振兴是乡村振兴的重中之重，以奶业带动奶牛养殖业、饲料等农作物的产业化发展，这对于奶业上游建设意义重大。”中垦牧乳业（集团）股份有限公司副总经理、重庆市天友乳业股份有限公司总经理费睿说，近年来乳企纷纷入局建设自有奶源基地，综合加强牛奶生产力水平。“一方面为未来发展提供充足的动能，另一方面也为产品质量提供保障，可靠的原奶源头尤其可以为国产乳制品符合国内外相关乳品指标方面提供保证。这些举措，对于推动中国奶业的健康可持续发展具有重要意义。”

只有保障每一滴原奶优质，才能让消费者安心选购，这是李凯始终相信的。据其介绍，得益乳业已建成一二三产联动融合的生态循环奶业基地和现代化大型养殖牧场，引进纯种澳洲荷斯坦奶牛，通过整合构建一体化农业产业融合基地，打造优质奶源。“通过布局全产业链，得益乳业累计带动数万名产业人员就业，并助力农民增收致富，力争‘保障原奶的品质’‘助推乡村全面振兴’双线并行。”李凯表示，在坚持以消费者需求为核心、以生产优质产品为己任的道路上，得益乳业将持续发挥产业链的社会价值，服务三农。

南京卫岗乳业有限公司常务副总裁蒋临正也同样将目光望向奶业源头端。近年来，卫岗布局整条产业链，着力建设现代化牧场，“通过更好提升奶源品质，去保证原奶供应的稳定性，最终目的还是力争为消费者提供一杯好奶”。（冯斯正）