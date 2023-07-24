开立个人养老金账户人数4030万

本报北京7月23日电 （记者李婕）记者从人力资源和社会保障部日前召开的新闻发布会获悉，截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.57亿人、2.4亿人、2.94亿人。个人养老金先行工作平稳有序，截至6月底，全国36个先行城市（地区）开立个人养老金账户人数4030万人。

会上发布的数据还显示，1—6月全国基本养老、失业、工伤保险三项社会保险基金总收入3.91万亿元、总支出3.37万亿元，6月底累计结余7.95万亿元。全国社保卡持卡人数达13.74亿人，覆盖97.3%人口。电子社保卡领用人数达到8.08亿人，覆盖57.2%人口。

社保制度改革稳步推进。稳妥推进企业职工基本养老保险全国统筹；上半年调拨全国统筹调剂资金1630亿元，支持基金困难省份养老金发放；新就业形态就业人员职业伤害保障试点平稳实施；失业保险、工伤保险省级统筹积极推进。

保障水平稳步提高。同步调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金；推动各地提高当地城乡居民养老保险基础养老金标准；落实城乡居民基本养老保险费代缴政策，上半年共为1555万低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难人员代缴城乡居民养老保险费。