成都推动全民健身蔚然成风（迎大运 展风采）

节奏感十足的音乐响起，舞者们转身、跳跃，动作灵活而富有力量，引来台下观众阵阵欢呼。日前，“艇”大运·燃青春街舞秀在四川省成都市新津区四川国际水上运动赛事中心举行。

成都大运会日益临近，新津区举办“运动新津·艇进幸福”系列运动会，为赛会开幕营造热烈气氛。新津区是成都大运会赛艇项目的举办地，这里五河交汇，山水相依，水上运动历史悠久，龙舟竞渡别具特色。街舞秀活动当天，现场还设置了同心击鼓、团体龙舟接力赛、团体飞盘等团队竞技项目，进一步提升了当地群众的参与感。

今年3月，成都市印发《遇见“最美的运动”——2023年“爱成都·迎大运，做文明市民”全民健身专项行动方案》。围绕群众体育需求，推出一系列举措：专题举办社区（乡村）运动节、塑造乡村体育品牌、实施大运场馆惠民开放行动……全民健身蔚然成风。

按照“月月有主题、周周有赛事、天天有活动”的原则，成都打造了一大批全民健身品牌活动。据了解，成都今年将举办全民健身活动4600场次以上，实现各级公共体育场馆免费（低收费）开放服务460万人次以上，进一步推动市民支持大运、参与大运、共享大运。

随着体育硬件设施持续优化，健身空间不断延伸。截至2022年底，成都拥有体育场地设施6.41万个，已建成超5000公里天府绿道、植入体育设施1700多处。对市民张开怀抱的体育公园、大运场馆，推窗可见的社区运动角，体育融入城市肌理，添彩当地群众的幸福生活。

《 人民日报 》（ 2023年07月24日 14 版）