使用预制菜商家应公示标明（建议）

近段时间，预制菜正成为餐桌上的“新宠”。从原料加工到包装、贮存、运输，一系列标准化工序简化了买菜、洗菜、切菜等繁琐的准备步骤，人们拿到预制菜后只需加热、蒸炒便能收获美味。

对于餐饮企业或饭馆而言，预制菜可以节省人力成本、压缩出餐时间。可对于消费者而言，预制菜少了些食材新鲜的味道。绝大多数餐饮商家不会主动在菜单或点餐小程序中标注哪些是自制菜，哪些是预制菜。人们“下馆子”本就是想品尝新鲜现炒的美味以及菜肴的“锅气”，但商家隐瞒使用预制菜的做法有损消费者的知情权、选择权。

建议餐饮商家公示预制菜使用的相关信息，在菜单菜品信息处标注是否使用预制菜；与第三方外卖平台达成合作，在网页上公示菜品使用预制菜的情况。同时，餐饮商家也可对预制菜的食品安全信息进一步说明，公示预制菜食材供货商、预制菜保质期、进货日期等信息，让消费者自由选择。预制菜生产企业同样应建立预制菜贮存及使用过程的制度规范，确保食品安全。相关部门应积极倡导、鼓励餐饮商家公示预制菜使用情况，加强对餐饮市场的有效监管，维护市场秩序和消费者权益。

云南昆明市 康一帆

《 人民日报 》（ 2023年07月24日 07 版）