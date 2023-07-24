“振兴+双碳+数智化” 照亮中国奶业发展新路径

“第十四届中国奶业大会、2023中国奶业20强（D20）峰会暨2023中国奶业展览会”近日在重庆市召开。部分参会乳企代表认为，应以数字化为引擎激活全产业革新动能，将绿色低碳沉淀为品牌基因，全面提升国产奶业竞争力，让奶业振兴之路渐行渐宽。

多维提质拓宽奶业振兴路

在国家奶业振兴战略的全面推进下，我国奶业发展取得一定发展成果，但仍有巨大潜能有待挖掘。业内声音呼吁，要从源头端到生产端、从技术硬件到人才理念全面提质，推动产业振兴发展。

对于奶业振兴，伊利集团高级执行总裁张剑秋有着自己的思考。“优质饲草料、优质种源依赖进口等问题，是推动奶业发展绕不过去的门槛。为实现育种技术的创新突破，伊利联合产业链伙伴在全球建设了奶牛核心育种场，还建成国家奶牛核心育种场与胚胎工程中心，持续攻坚高产、高性能奶牛繁育项目。”集中力量进行原创性、引领性科技攻关，是伊利助力行业振兴的答案。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程也同样发现了优质饲草料和优质种源缺乏这一“卡脖子”问题。据介绍，近年来，蒙牛集团围绕“种好草”“养好牛”“产好奶”积极展开探索与尝试。“在优质牧草方面，蒙牛集团以种出‘国产好饲草’为目标，陆续在呼和浩特市栽培优质苜蓿草、燕麦草等，为培养优质种源，在育种胚胎科研能力上对自我提出更高的要求。”同时，蒙牛有关科研团队还在乳制品深加工技术方面大力提升，“强化技术才能创造高质量产品，为消费者带来更好体验”。

针对开拓优质饲草资源的问题，企校联合成为优然牧业的“解题思路”。“我们将联合国内高校做牧草类的项目攻关，提高饲草的种类和质量，确保奶牛的营养和健康。”内蒙古优然牧业有限责任公司技术总监王典说。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司总经理薛志友认为，培养创新力是振兴行业的必经之路，主要集中在产品研发、理念焕新、人才塑造三方面。“加大对产品研发的创新力度，将新工艺、新技术应用到我们整个奶业的发展中来；学习吸收国内外先进的养殖工艺和养殖理念，提升我国奶牛场的养殖效益和效率；举行业之力培养奶业专业技术人员，提高专业技能水平，建设一支强大的人才队伍。”

把握数字变革抢占行业制高点

数字转型如今已成为奶业蜕变升级的重要举措。在数字化浪潮里，通过技术手段、数字化模板等数智途径，实现高质量产业链路管理，是乳企保持可持续竞争力的必然选择。

以“利益联结机制”推动全产业链现代化发展模式，帮助合作牧场数字化转型，是伊利向数字化、智能化升维的“打法”。“伊利针对养殖业开启智能化建设之路，重点攻关研发了牧业智慧系统‘伊起牛智慧牧业生态系统’，免费提供给合作牧场使用。”张剑秋认为，实现上游奶牛养殖业数字化、智能化转型升级，为全行业迈入现代化发展打牢基石。

“提高生产效率、降低能耗、科学管控全流程、提升产品质量，这些是奶业拥抱数智化的要义，也是蒙牛迎接数字化挑战的最终目标。”李鹏程特别强调让数智“穿针引线”，有机串联从一棵牧草到一杯牛奶的全过程环节，实现全链条智能跟踪，从而推动全产业链共赢。

优然牧业视数字化技术为企业运营的第一生产力，近年来不断加快数字化与企业实体的深度融合。“优然牧业探索建立无人饲养牧场，并配备自动推料、自动挤奶、自动清粪等设施，旨在赋能业务、提效创新。”王典确信，打造智慧牧场是驱动未来奶业数字化转型的重要变量。

“卫岗乳业将奶业数字化内涵，解读为诸多个‘一体化’。”南京卫岗乳业有限公司常务副总裁蒋临正解释说，这包括客户线上线下管理一体化、产品全生命周期监管一体化、供应链横向管理一体化、智慧工厂管控一体化。“总之要覆盖会员、渠道、供应链、研发、生产、财务、人力等各业务领域，逐步实现业务在线、智慧管理与智能创新。”

数字化应用同样体现在营销端。中垦牧乳业（集团）股份有限公司副总经理、重庆市天友乳业股份有限公司总经理费睿谈到，中垦牧在营销端通过建立业务中台和数据中台，打破各个渠道传统的孤立模式，建立起纵向贯通、横向协同的信息网络体系，提升企业运作效率和效益，“最终实现精准营销、精益管理、精益生产和精准研发，带给消费者更好的产品体验。”

节能减碳增强奶业绿色发展底蕴

推进奶业减碳已成为落实我国“双碳”战略的重要一环。奶业覆盖牧草种植、奶牛养殖、原奶运输、生产加工、产品储运等诸多环节，践行绿色发展理念须贯穿全产业链。

薛志友认为，奶业减碳可着重从三点进行改善：一是要做好粪污处理，这是在奶牛养殖过程中减碳的关键环节，“把收集到的奶牛粪污进行固液分离，固体做成有机肥，液体分装到密闭的黑膜池里，阻止有害气体排放到大气中，实现这一步需要在规划、建设奶牛场时考虑到相关设施的配备”；二是通过研发新工艺、开发新功能去减少能源消耗，“京鹏环宇探索研发一种新型膜结构，使之既能透光又能保温隔热，在减少能源消耗的同时让奶牛得到充足的光照。此外还在开发智能喷淋，使之只有在感应到奶牛时才自动喷水，减少水资源消耗达到减碳的目标”；三是培育奶牛新品种，提高奶牛的单产，实现在减少奶牛数量的前提下提供足量奶源，进而减少碳的排放。

“从养殖端源头减少碳排放固然重要，节能减排的功夫也同样应该用到生产、流通环节。”据蒋临正介绍，卫岗乳业正在借助技术改造、升级让产业中端减量提效。“通过大量的技改工作，如开发中水回用技术、统一采用绿色包装、投入新能源车进行物流运输等措施，可以有效实现降低在生产和流动环节的碳排放。”他还建议充分利用光伏能、风能等自然资源，发力研究储能技术，进而减少碳排放。

皇氏集团也同样将目光望向能源替代。皇氏集团副总裁谢秉锵说：“奶牛养殖场和牧草场有大量工厂，我们在这些厂房的屋面上架设了很多高性能太阳能发电板，依靠光伏发电为生产加工带来绿色能源，减少煤电气的耗用。”对于节能低碳的践行，皇氏集团始终秉持“可持续、共分享”的态度，并为此专门成立相关公司，利用光伏发电进行农光互补，确保降耗、产品生产加工两不误。“如此不但让皇氏集团的牛奶生产实现低碳降耗，我们还将太阳能发电的技术和理念推广到周边企业。为社会带来减碳效益，这是我们持续努力的原因和重要动力”。（冯斯正）