广西第三批援老挝医疗队完成消除白内障“光明行动”任务凯旋

7月21日晚间，广西第三批援老挝“消除白内障致盲项目”医疗队圆满完成为期45天的援外医疗任务，返回桂林。

据介绍，此次由广西壮族自治区南溪山医院独立组队的第三批医疗队8名眼科医护人员，包括4名医师和4名护士，都具有丰富的临床经验。他们在老挝万象市的45天时间内，共完成530例白内障手术，术后患者视力明显提高，部分患者术后第一天视力达1.2，圆满完成本次消除白内障行动任务。

在老挝期间，全国政协副主席、香港共享基金会理事会主席梁振英到医疗点看望参加复明手术的患者和医疗队员。他赞扬医疗队员以实际行动践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，帮助老挝民众消除白内障，让白内障致盲患者重见光明。

据了解，援老挝消除白内障致盲项目是继援柬埔寨消除白内障致盲行动项目后，由广西壮族自治区卫生健康委员会与香港共享基金会、老挝卫生部共同实施的医疗援助项目。2022年9月，援老挝消除白内障致盲项目正式启动。

此次第三批医疗队还通过理论授课、手术带教等方式，提高了当地医院眼科医生手术技能，帮助当地培养具有白内障复明手术能力的眼科医师。(李金戈)