全球首例微创植入EVAHEART人工心脏在福建成功开“跳”

近日，福建医科大学附属协和医院心外科手术室内，一颗人工心脏在来自福建龙岩的患者肖先生的体内成功开机。

据福建医科大学附属协和医院介绍，这一颗人工心脏大有来头，它是全国乃至全世界首例以不开胸的、微创的方式植入人体的EVAHEART二代(永仁心)人工心脏，填补了全球范围微创植入此类型人工心脏技术的空白。“这也是自今年3月份该院心外科团队完成福建首例微创植入人工心脏后再一次的创新突破！”

扩张型心肌病、肺动脉高压、三尖瓣重度反流、二尖瓣中度反流……肖先生年仅48岁，心功能却已经处于濒临崩溃的边缘。

“稍微走两步，爬一层楼梯就喘得很厉害，一晚上被憋醒数十次，坐也不是，躺也不是，明明已经用尽力气呼吸，却还是觉得喘不过气，真是生不如死啊！”肖先生说，一度觉得自己快“没救了”，身体也严重消瘦下来。

慕名来到福建医科大学附属协和医院心外科就诊，肖先生被医生诊断为严重的心功能衰竭。进一步的检查结果显示，他的左心室处于明显扩大的状态，已经超过正常人的两倍大小，长期的病变使得他的心脏“满目疮痍”，无法维持基本日常活动，生命岌岌可危。

对于尚且年轻的肖先生来说，心脏移植是最值得考虑的手术方式。但他目前心脏功能处于极度不稳定状态，在等到匹配的心脏供体之前，病情随时可能急剧恶化，从而丧失移植手术的机会。

“这种情况，我们就只能考虑者人工心脏了(左心室辅助系统植入手术)，这是当下一个重要的治疗选项。”福建医科大学附属协和医院心外科陈良万教授团队对肖先生的情况进行了全面评估，并得出结论。

肖先生和家人出于对福建医科大学附属协和医院心外科的信任，毫不犹豫地接受了人工心脏的手术方案。为将手术风险和创伤降到最低，保障治疗的安全性和有效性，微创植入人工心脏手术成了良好的选择。

根据肖先生的各方面情况，陈良万教授团队为他选择了EVAHEART二代(永仁心)人工心脏。陈良万教授表示，在全国乃至全世界范围内，EVAHEART二代人工心脏的微创植入还没有先例，开创“先河”需要面临的挑战和难度显而易见。

7月13日，通过对肖先生的情况充分探讨和综合研判之后，陈良万教授决定迎难而上，以微创的方式为肖先生植入EVAHEART二代人工心脏。

历时5个多小时，顺利将EVAHEART二代人工心脏成功微创植入肖先生的体内。这颗全球首例微创植入的“钢铁心”成功在肖先生体内运转起来，手术圆满成功。福建医科大学附属协和医院表示，经过一段时间修养，患者肖先生恢复良好。(林欣恺 苏萍)