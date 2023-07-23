食用农产品市场销售新规：不得用“生鲜灯”误导消费者

市场监管总局近日公布《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》(以下简称《办法》)，自2023年12月1日起施行。

2022年9月，新修订的农产品质量安全法发布，对食用农产品市场销售提出了新的要求。为了衔接落实法律有关要求，市场监管总局组织对原《办法》进行修订，进一步规范食用农产品市场销售行为，保障食用农产品质量安全。《办法》共51条，主要内容包括：

《办法》强化市场开办者和销售者食品安全责任，规定市场开办者履行入场销售者登记建档、签订协议、入场查验等管理义务和销售者履行进货查验、定期检查、标示信息等主体责任；明确了地方市场监管部门与农业农村部门的案件通报和移送制度，细化了具体通报情形。

《办法》根据农产品质量安全法有关规定，将承诺达标合格证列为食用农产品进货查验的有效凭证之一，并鼓励优先采购带证的食用农产品；同时明确提出在严格执行食品安全标准的基础上，鼓励食用农产品销售企业通过应用推荐性国家标准、行业标准以及团体标准等促进食用农产品高质量发展。

《办法》针对群众反映“生鲜灯”误导消费者问题，增加对销售场所照明等设施的设置和使用要求；明确鲜切果蔬等即食食用农产品应做好食品安全防护，防止交叉污染。此外，结合食用农产品市场销售以个体散户为主的突出特点，按照“警示为主，拒不改正再处罚”的基本原则设置法律责任，将部分条款的罚款起点适度下调。（记者 刘亮）