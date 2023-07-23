黑龙江：“大暑”不暑 大部分地区平均气温不超25℃

23日是大暑节气，时值“三伏天”里的“中伏”前后，是一年中最热的时段。对于黑龙江省很多地区来说，大暑节气却不是最热的节气，“大暑”首日，日平均气温只有佳木斯、牡丹江超过25℃，全省都很清凉舒适。从历史数据来看，齐齐哈尔、黑河、大庆、哈尔滨、绥化、加格达奇等地最热的节气是“小暑”。

受东北冷涡影响，22日夜间起，哈尔滨市迎来连续降雨，降雨一直持续到23日，很多哈尔滨市民打伞冒雨出行。哈尔滨市气象台23日5时发布暴雨黄色预警信号，过去6小时，南岗区、香坊区、双城区累计降雨量已达45毫米至55毫米，预计未来6小时上述地区降水仍将持续，局地累计降水量可达60毫米以上。

黑龙江省气象局发布的天气预报信息显示，大暑节气首日，黑河东部、伊春、齐齐哈尔北部、绥化北部、鹤岗、佳木斯西部阴有大雨，局地暴雨，黑河西部、齐齐哈尔南部、大庆、哈尔滨、佳木斯东部、双鸭山、鸡西东部阴有中雨，大兴安岭多云，其他地区多云有小雨。

大暑节气是到黑龙江省康养旅游的最佳时间，黑龙江省13市(地)中，人体气候舒适度最为舒适的是大兴安岭加格达奇区，舒适等级均是较舒适以上，紧随其后的是黑河、伊春和鹤岗，以上4个地区在大暑节气的日平均气温均低于22℃。(黄英伟 记者姜辉)