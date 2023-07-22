集合13.5亿参保人用药需求 谈判药品续约规则这样调整

人民网北京7月22日电 （记者乔业琼）近期，国家医保局对《谈判药品续约规则》（以下简称《续约规则》）进行了调整完善，并在官网发布。经过调整完善，符合国情、具有中国特色的《续约规则》已初步形成，医保谈判制度的科学化、规范化、精细化水平迈上新台阶。

从国际经验看，一个药品从上市到销售达到顶峰，一般约为8-10年。得益于动态调整机制的推进，中国市场这一进程有所加快。据此，《续约规则》提出对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。这一调整有利于稳定企业预期，减轻后期降价压力，减少续约失败的可能性。

为进一步体现对“真创新”的支持，《续约规则》增加了对于按照现行注册管理办法批准的1类化药、1类治疗用生物制剂，1类和3类中成药，在续约触发降价机制时，可以申请以重新谈判的方式续约，国家医保局将组织专家按程序进行测算，谈判续约的降幅可不必高于简易续约规定的降幅。

此外，考虑到新冠疫情的不可预测性，按照《续约规则》，对纳入国家《新型冠状病毒感染诊疗方案》的药品，如基金实际支出超出预算，在2023年和2024年续约时可不予降价。

国家医保局表示，医保谈判是集合了13.5亿参保人的用药需求，与企业进行的“以量换价”的市场化机制。《续约规则》必须综合考虑对基金、患者以及药品本身的影响，能够覆盖药品的生命周期，给企业和社会以稳定预期，同时要兼顾首次续约、多次续约等不同情形，力争实现患者、医保和医药企业多方共赢的局面。