夏季游泳需注意眼健康 专家：佩戴隐形眼镜时避免游泳、戏水

中新网上海7月21日电 (记者 陈静)三伏天酷暑中，在热辣的天气里游泳戏水可谓盛夏最舒服的运动方式之一。可是，有些人在游泳后会出现眼睛红、痒、刺痛、畏光流泪、分泌物增多等情况，这是怎么回事？

上海市眼病防治中心主治医师杨帆21日接受记者采访时表示，出现这些症状有可能是由于眼睛接触到了被细菌或病毒等不洁物质污染的池水而导致的感染性角结膜炎，也有可能是池水里添加的消毒剂等对眼部造成了刺激而导致的过敏性结膜炎。

有些民众常常会在门诊或者是药房配些抗生素眼药水，用来预防游泳后结膜炎的发生，那么有必要预防性用药吗？对此，杨帆医生指出，对于正规的游泳健身场所来说，保持水质是重要的一环，在这种环境下游泳一般来说是安全的，但还是建议佩戴密封性良好的泳镜来减少眼部与池水的接触。这位专家表示，如果本身是过敏性结膜炎患者，可以考虑在游泳后点抗过敏的眼药水或人工泪液进行清洁、治疗。如果是感染性角结膜炎的患者，则建议避免游泳，等疾病治愈后再继续，既能保护自己，又能保护他人。

杨帆医生特别强调，长期佩戴“角膜接触镜(俗称：隐形眼镜)”人群要格外注意与游泳相关的眼部疾病，在佩戴隐形眼睛时避免洗澡、游泳、戏水。这位专家解释，这是因为佩戴隐形眼镜后，脆弱的眼表环境在接触不清洁的水时，会大大增加感染的风险。值得注意的是，自然水域中存在着一种棘阿米巴原虫，研究表明，这种寄生虫的感染与佩戴角膜接触镜有较强关联，如果不慎感染这种寄生虫，严重情况下可能会导致失明等一系列不良后果。