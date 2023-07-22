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40项任务！健康中国建设揭榜攻关活动入围名单发布

2023年07月22日09:35 来源：人民网

人民网北京7月22日电 （记者乔业琼）据国家卫健委官网消息，按照健康中国建设有关工作部署，各地各单位积极踊跃申请开展健康中国建设揭榜攻关活动。国家卫健委组织专家认真评审并经公示，确定了揭榜攻关活动入围名单，现予以公布。

健康中国建设揭榜攻关活动入围名单

（排名不分先后）

(责编：乔业琼、高雷)




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