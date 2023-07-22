加强人才队伍与临床专科建设 助力地（市）级公立医院高质量发展

7月15日，由人民健康主办，赣州市人民医院（南方医院赣州医院）承办的“2023地（市）公立医院高质量发展调研座谈－国家区域医疗中心人才发展与临床专科建设助力公立医院高质量发展”在江西赣州举办。与会嘉宾们认为，推进公立医院高质量发展，学科是基础、人才是关键。地市级公立医院应细分学科，推动专科中心化、学科集群化建设，重视管理团队及人才队伍建设，深化“人才兴院”“人才强院”战略。

会议现场。

“地市级公立医院高质量发展离不开临床学科和人才队伍建设。”人民健康地市级公立医院高质量发展专家委员会首席专家、扬州大学医院管理研究院院长王静成说，地市级公立医院应抓好细分学科，重视学科群建设，破除“四唯”倾向，建立科学的人才评价体系。推进学科建设，地市级公立医院应明确其功能定位，合理确定医院规模，立足于未来分级诊疗体系有序的就诊格局，思考医院的耗能及发展机制等；应发挥医疗支付方式改革、等级评审绩效及高质量标准评价考核等指挥棒作用，倒逼新型学科建设；应推动专科中心化、学科集群化建设，加快建设“二十大中心”，打造学科建设支撑平台；应重视管理科室、人才队伍建设，推广适宜技术，以提高医疗服务效率。

南方医科大学南方医院院长李文源认为，地市级公立医院走高质量发展之路，首先应紧跟医改步伐，顺应医保、医疗、医药协同治理发展。全面贯彻新发展理念，以公立医院绩效考核为导向，以学科精细化管理为抓手，提升医院高质量发展水平；其次，地市级公立医院发展不能固步自封，要具备国际视野，实施“走出去”战略，既要加强与世界顶尖院校间的交流，还要向世界发出中国声音，以实现人才培养与国际接轨，驱动学科和技术发展；最后，要将人才战略性支撑和医教研协同有机结合，把实现“人才兴院”“人才强院”纳入到医院最高决策层和最高战略层面，实现好、维护好、发展好院内人才发展环境。

“高质量党建是推动公立医院高质量发展的必然要求和重要保障。”赣州市政协副主席、赣州市人民医院（南方医院赣州医院）党委书记刘春文认为，推进党建工作高质量发展，一要正确认识党委领导下的院长负责制，建立健全现代医院管理制度，强化党建意识，加强党建人才队伍建设；二要准确医院党委行政班子的职责定位；三要实行集体领导、个人分工负责相结合制度；四要全面履行党建工作，推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，促进党建与业务、支部建设与科室建设、党建队伍建设与人才培养深度融合；五要将党建力量与制度保障相融合，发挥党员、党支部、党委作用，为老百姓提供优质的医疗服务，构建和谐的医患关系。

重庆市綦江区人民医院党委书记、副院长李云龙就国家区域医疗中心建设进行分享：“在探索国家区域医疗中心建设过程中，一院多区建设要推动医院间的优势互补、分工协同运行，在优质医疗资源有序延伸的基础上实现管理一体化、医疗质量同质化、功能定位差异化和运行高效化；大专科小综合建设上，要最终构建不同的学科层次，按照危急程度、慢病管理和人群老龄化的需求考虑，重点培养外科科室、危重症科室等；织牢织密健康网，通过救急、救近、救危重原则，打通胸痛患者基层治疗的‘最后一公里’，形成国家区域医疗中心、区域医疗共同体、边界联盟+基层医院的网络建设；加强慢病平台管理，在急救、诊疗、监测、康复等方面实行一体化和同质化。”

“当前经济社会发展下，我国医疗机构的医疗服务模式必须实现转变和转型，以顺应新时代新要求。”赣州市卫生健康委员会党组书记、主任赖卫国认为，地市级公立医院若想实现高质量发展，不仅要基于医院现状寻找最佳的发展路径，还应从人才队伍建设、重点学科建设、医疗质量、医疗安全、差异化服务等方面入手；要始终坚持公立医院的公益性原则，依托紧密型医联体，实现优质医疗资源共享、人才服务下沉，将优质价廉、高效的医疗服务提供给区域内老百姓；此外，还要推进医院信息化建设，提高医院运营效率、管理水平和治理水平，保持内部活力和加强外部推动力。

“高质量发展的地市级公立医院要实现患者满意、员工满意、政府认可，要构成学科、经济人才、技术创新技术，做好医院文化、品质安全、医学人文、规范诊疗、服务提升、员工成长、精细管理、信息化等方面建设，还要能看病、看好病，为老百姓提供费用适宜、疗效满意、体验舒适的医疗服务，真正以患者为中心、以员工为核心，持续满足老百姓日益增长的美好生活需求。”原浙江省人民医院党委书记、院长，原杭州医学院党委副书记、校长黄东胜说，公立医院高质量发展一定要合理布局、明确定位、分工协作、优势互补，做好分层、分级、分布的整体考量。地市级公立医院可通过集团化发展，减少有效资源的消耗和无效的竞争。要以绩效考核为指挥棒，促进临床、科研动态平衡发展。此外，还应差异化发展特色专科，避免功能定位不清，造成医疗资源浪费。

会上，赣州市人民医院（南方医院赣州医院）院长戴辉作了大会总结。他说，推进公立医院高质量发展，学科是基础，人才是关键，两手都要抓两手都要硬。前期，公立医院高质量发展要靠“转”，发展模式转型的关键则是人才；医院高效运营在于“精”，精细化管理是其必经之路；学科建设重点在于“分”，做好分层、分级、分类，统筹推进重点学科建设；最后，医院文化在于“融”，将医院文化融进医院建设，才能打造有高度、有温度的医院。

在以“人才发展与临床专科建设在区域医疗中心建设中的重要性”圆桌论坛中，厦门大学附属中山医院副院长田新华，三亚中心医院（海南省第三人民医院）党委副书记、院长王天松，赣南医学院第一附属医院副院长朱宏泉和中山大学附属第八医院副院长李建林参与了讨论，并就相关话题进行了分享。（张慧丹）