人民网北京7月20日电 （记者乔业琼）入夏以来，多地持续高温。长时间在高温环境中活动，不仅会带来情绪的不适，还对健康有很大影响。北京市疾控中心微信公众号发布提示，高温天持续，更需呵护老年人健康。

高温天气是影响健康的重要环境因素之一。一方面，高温可引发中暑，甚至出现热痉挛、热衰竭和热射病的重症中暑表现，危及生命；另一方面，高温所导致的一系列生理功能改变也会加剧心脑血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统和泌尿系统疾病的发生风险和严重程度，并导致烦躁不安、抑郁焦虑等心理问题。

研究发现，高温下，每升高1℃，65岁以上老年人心血管、脑血管和呼吸系统疾病死亡率分别增加3.44%、1.40%和3.60%。对于广大老年人而言，高温天尤其需要警惕以下四种情况：

一是高温使血管扩张，血液集中于体表，心脑血液供应减少，血液粘度上升，容易诱发脑卒中、心肌梗死等心脑血管疾病。

二是热浪刺激呼吸系统，使呼吸系统相关疾病的发生风险增加。同时，由于花粉、真菌孢子以及霉菌等更加活跃，容易出现过敏性呼吸道疾病。

三是高温使腹腔内脏血管收缩，胃液分泌减少，胃蠕动减弱，引起食欲不振、消化不良以及其他胃肠道疾病。

四是高温不仅引起烦躁不安、压抑等消极情绪，还会导致认知功能的下降。

持续高温天，如何呵护老年人健康？北京市疾控中心微信公众号建议，尽量减少高温环境暴露，平时饮食要清淡，情绪要平稳。每天保证充足饮水，不要等到口渴才喝水，应主动、多次、适量饮水。放慢生活节奏，保证充足睡眠，若天气闷热时夜间睡眠不佳，可在午间小睡30分钟左右补眠。