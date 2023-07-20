保障舌尖上的安全 冰乙酸假冒食醋新鉴别方法发布

近日，国家市场监督管理总局制定发布了《食品补充检验方法 冰乙酸假冒食醋的鉴别方法》（BJS 202302），明确了冰乙酸勾兑食醋鉴别方法，并将用于食品抽样检验、食品安全案件调查处理和食品安全事故处置，进一步保障消费者舌尖上的安全。

依据《食品安全国家标准 食醋》（GB 2719—2018）规定，食醋是单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料、食用酒精，经微生物发酵酿制而成的液体酸性调味品。食醋生产应当具有完整的发酵酿造工艺，不得使用冰乙酸等原料配制生产食醋，食醋生产只能使用酿造工艺。但由于冰乙酸成本低廉，仍有不法厂家制假售假，甚至部分商家使用工业冰乙酸代替食用级冰乙酸。

对于使用工业冰乙酸代替食用级冰乙酸等违法行为，有关部门始终保持严厉打击的态势。2021年6月，国家市场监督管理总局发布《关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告》，要求各地市场监管部门持续加大食醋造假打击力度。但由于使用冰乙酸勾兑食醋鉴别难，大多只能现场检查发现，违法行为发现难。2021年12月，国家市场监督管理总局组织研制假冒食醋鉴别方法，经多次反复验证，于近日正式发布《食品补充检验方法 冰乙酸假冒食醋的鉴别方法》（BJS 202302），该方法将对发现和打击食醋非法添加行为提供有力技术支撑。（周璨晨）