夏饮茶，“茶食”以素淡为好

苦夏漫漫，闲来饮茶。茶食，是指茶人在喝茶时，搭配着吃的小零食。在明清时期，茹敦如《越言释》中便有记载：“种种糕糍饼饵，皆名之为茶食。”饮茶后所吃的茶食，可以进一步与茶汤的韵味结合，形成独特的回味。周作人曾经写过一篇文章《北京的茶食》，感叹彼时北京茶食之贫乏。

许多人追求“素淡”，认为茶食素淡才配得上饮茶的那一份风雅。据不同类型茶的茶性，选择适合的茶食。其实选茶食可以用一个小口诀来概括：“甜配绿，酸配红，瓜子配乌龙，黑茶要香浓。”

甜配绿，酸配红

1. 绿茶，香高味长，口感清爽，祛暑提神的同时，蕴含着一点点的苦涩，而搭配着味道稍甜的点心，正好消除口腔里的涩感。

推荐点心：广式甜糕、凤梨酥、绿豆饼等。

2. 红茶，茶性温和，口感醇厚滋味浓郁。温文尔雅的红茶适宜搭配味道偏酸的点心，口腔中富有层次感的碰撞更易令人身心愉悦。

推荐点心：水果脯、柠檬片、蜜饯等。

乌龙茶、黑茶的搭配茶食

1. 瓜子配乌龙：指的是乌龙茶用滋味咸的茶食来搭配。茶点滋味略带咸，结合乌龙茶的香醇，不会喧宾夺主的同时，使得茶汤滋味更上一层楼。

推荐点心：咸瓜子、花生米、酥饼等。

2. 黑茶要香浓：指的是用偏油、香脆的茶食搭配黑茶。黑茶香气陈醇、滋味浓厚，最适宜消除食品的油腻感，使得茶食的香脆得到存留。两者结合，唇齿之间尽是美妙。

推荐点心：蛋黄酥、月饼、肉脯等。