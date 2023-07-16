河南方城：以科技创新引领中医药产业发展

河南省南阳市方城县位于河南省西南部、南阳盆地东北缘，地处北亚热带与南暖温带、长江流域与淮河流域、南阳盆地与黄淮海平原、伏牛山脉与桐柏山脉、华北地台与秦岭地槽五条自然分界线上。近年来，该县充分发挥道地中药材和自然环境优势，按照“传承、创新、发展”的理念，以“政府推动、政策扶持、企业主体、市场运作、多元投入”为指导，以裕丹参、南阳艾为特色，构建集种植、研发、加工、销售为一体的中医药全产业链体系，加快中医药产业高质量发展。

方城县坚持科技创新驱动，加强同中国中药协会、中国针灸学会、中国康复医学会等协会和河南农业大学、河南中医药大学、江汉大学、南阳理工学院等院校合作，投资3000余万元建设9000平方米的研发中心，拥有研发设备百余台（套），科研人员120余人，打造一流研发创新团队。目前，建立了河南省丹参培优工程技术研究中心、河南省农业农村厅中药材种子种苗繁育基地、河南农业大学教学科研实习基地，授权专利72项，不断提升中医药科技创新能力，推进中医药产品上档升级。

近来，方城县持续发力中医药设备研发，以研发生产艾灸智能设备为突破口，投资2.2亿元，研发艾草加工系列设备、智能艾灸仪系列、便携式艾灸仪系列、艾制品生产机械、食品机械五大类40多种产品，其中“智能艾灸设备的研究与开发”项目，在第十届中国创新创业大赛河南赛区暨第十三届河南省创新创业大赛上荣获“初创组优秀奖”。目前，智能设备项目第一期投资1.2亿元，达产后可年生产艾草加工设备500台套、智能艾灸仪50000台。2023年6月，智能设备获得河南省药监局二类医疗器械注册认证。

方城县还在杨集镇建设国家级现代中医药产业园，规划种植中药材面积35000亩，建设丹阳山野生道地药材保护繁育基地、河南省南阳艾野生资源驯化抚育示范基地、裕丹参规范化种植基地、百药园研学基地、中药材工厂化育苗及药食同源生产基地、中医药康养基地，按照“中药+文化”“中药+教育”“中药+康养”“中药+观光”的产业模式，打造集中药材种植、科研、教学、观赏为一体的中医药产业融合发展带。目前，中医药产业园被确定为河南省重点建设项目、河南省“十四五”期间重大农业发展项目，裕丹参GAP种植基地面积26000亩，百药园研学基地面积660亩，种植基地荣获“河南十大中药材种植基地”“河南省中药材规范化种植示范基地”“南阳市科技示范基地”，并制定了“丹参国家标准”。