国家食品安全风险评估中心：阿斯巴甜按我国现行标准规范使用可保障安全

国家食品安全风险评估中心网站截图

人民网北京7月15日电 （记者孙红丽）据国家食品安全风险评估中心网站消息，国家食品安全风险评估中心联合国家癌症中心结合JECFA最新评估结果和我国居民消费情况进行安全性评估，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。我们将继续关注IARC和JECFA等组织机构的风险评估动态及各国反应和举措，通过最严谨的标准和最严格的监管，确保食品安全的底线。

国家食品安全风险评估中心14日发文阐述如何看待有关国际机构发布的阿斯巴甜评估结果。全文如下：

如何看待有关国际机构发布的阿斯巴甜评估结果

2023年7月14日，世界卫生组织的国际癌症研究机构（IARC）公布将阿斯巴甜列为“可能对人类致癌的物质”。联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA)公布“维持阿斯巴甜原风险评估结论，按照目前剂量和范围使用，不会对消费者产生健康危害”。阿斯巴甜是国际食品法典委员会（CAC）及中国、美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国等批准合法使用的食品添加剂。

致癌物质的致癌风险通常由两个因素决定。其一是致癌能力，IARC主要依据人类流行病学调查和病例报告、动物试验和生物学机制研究等，将致癌证据强度分为1类，2A、2B类和3类（其中1类具有人类致癌性，2A类对人类很可能致癌、2B类对人类可能致癌但缺乏充分科学证据，3类为尚无法分类）；另一因素是暴露水平，指人体实际摄入或接触该有害物质量的多少。IARC将阿斯巴甜列为2B类可能致癌物，说明其对人类致癌性的科学证据尚不充分，需进一步研究考证。通过对其用量进行控制管理，能够保障其使用的安全性。

CAC批准阿斯巴甜可用于冷冻饮品、口香糖、糖果、焙烤食品、水产品、调味品、碳酸饮料等，规定最大使用量为0.3g/kg~10.0g/kg。我国通过食品安全国家标准对阿斯巴甜的使用范围、最大使用量等进行严格规范管理。CAC和欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国和日本等国家和地区也采用了相同或相近标准。

国家食品安全风险评估中心联合国家癌症中心结合JECFA最新评估结果和我国居民消费情况进行安全性评估，阿斯巴甜按照我国现行标准规范使用可以保障安全。我们将继续关注IARC和JECFA等组织机构的风险评估动态及各国反应和举措，通过最严谨的标准和最严格的监管，确保食品安全的底线。

国家食品安全风险评估中心

国家癌症中心

2023年7月14日