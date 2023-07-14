让养老辅具产品真正“适老”

中国消费者协会（以下简称中消协）前不久委托中国家用电器研究院共同开展了养老辅助器具及适老化产品质量评价与消费监督项目。该项目主要选取了移位机、电动轮椅、爬楼机、助行车、移动马桶、洗澡椅等养老辅具产品，结果显示，养老辅具产品距离实现真正的“适老化”任重而道远。

截至2022年底，全国60岁及以上老年人口约2.8亿，占总人口的19.8%。由于老年人可能遭遇生理功能衰退、周身疾病累积等问题，近年来，对接老年人护理需求、提升老年人生活品质的养老辅具逐渐“走红”。消费者对于养老辅具的传统印象，也从最初的“轮椅”“拐杖”，扩展到“助行车”“电动床”“爬楼机”“移位机”等更为广阔的领域，其市场规模更跃居“万亿”级别，大大推动了国内“银发经济”的发展前景。但与此同时，我国养老辅具产业尚处于起步阶段，市场潜力虽然大，但是产品种类相对匮乏，同质化竞争严重，相关标准、技术、硬性检测规定也不完善，相关产品质量不佳、溢价高、功能“鸡肋”等负面声音层出不穷。

具体来看，养老辅具并不是越贵越好，个别产品功能“鸡肋”，实用性差，可替代性强。有些养老辅具为提高价格，会添加一些老年人根本用不到的花哨“鸡肋”功能，如影音娱乐、蓝牙功能，这类功能按钮还会出现在主操控区，复杂的界面设计不仅影响产品的正常操作，还会造成使用上的安全隐患。个别产品由于设计简单，产品实物甚至并未附带相应的使用说明书，需要消费者通过购物网站的商品详情页去“自行领会”，有些产品在使用说明中未注明或强调使用禁忌及适用人群的身体情况等，如消费者不慎操作错误，很容易造成二次损伤。

对此，中消协表示，养老辅具和相关适老产品的设计，要注重安全放心、性能优良、操作方便与经济实惠。产业内需要进一步树立品牌优势，打造精品化的产品矩阵，推进养老辅具、适老化产品的精细化创新，在制造材料、工艺水平、装备水平等方面加大科研投入，解决以往产品形式单一、科技含量低、品质低、效果差等问题。在使产品符合老年人认知和操作能力的同时，增加产品的中性化和时代感元素，同时注意增强“人文关怀”属性。

中消协还提示，相关部门和机构还需加快养老辅助器具行业标准的制定修订工作，建立健全行业标准体系。相关企业也应积极培养专业化人才队伍，为老年消费者提供更好服务和保障。

据了解，目前全球共有6万余种养老辅具，中国市场有2000多种。另据世界卫生组织统计，全球10亿多人需要一种或多种辅助器具，其中大多数是老年人和残疾人。在我国，面对这个国民级消费市场的未来发展，培育良好消费环境，需要社会各界协同发力，更需要每个人的重视和参与。

◎本报记者 崔 爽