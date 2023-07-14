非蛋白质新标签可追踪细胞过程

科技日报莫斯科7月13日电 （记者董映璧）俄罗斯研究人员使用一种新开发的非蛋白质光学标签，可在不改变基因组的情况下标记单个细胞。使用该项技术能在任何实验室中观察标签在细胞群中的行为，并能广泛应用于治疗痴呆、中风、阿尔茨海默病和多种肿瘤。相关研究成果发表在《生物光子学杂志》上。

目前，单个细胞或细胞集体行为的变化是借助荧光来追踪的。而萨拉托夫车尔尼雪夫斯基国立大学科研人员开发出的新非蛋白质标签，用于研究细胞过程。非蛋白质标签不需要对基因组进行干预，使其能更好地保留自己的特性，并且有助于在任何实验室进行研究。

该大学科学医学中心高级研究员波林娜·德米娜认为，新的光学标签有助于在细胞内部标记专门选择的细胞，并对细胞群体中的单个标记细胞进行长期追踪。新非蛋白质标签是一种固体颗粒，用普通显微镜和荧光显微镜可观察到。

德米娜称，新的非蛋白质标签的基础是有机化合物罗丹明B，能在强烈激光辐射下不可逆地改变颜色。它可自由地黏附在细胞膜上，并使附近的所有细胞发光。

为了使新标签定位在需要的细胞上，罗丹明B被放置在聚合物微容器中。在暴露于激光之前，罗丹明B会发出橙色范围内的荧光，并具有明亮的粉红色，而在暴露于激光之后，颜色会发生变化，光谱会移至绿色区域。因此，带有“转换”标签的细胞很容易与未受辐射的细胞分开。为了切换荧光颜色，可以将细胞暴露于波长为532纳米的激光下，这使得追踪标记细胞的过程变得更容易。