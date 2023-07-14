两百万年前牙齿内含最古老人族基因

科技日报北京7月13日电 （记者刘霞）人族指人类及其古老的亲属，大约700万年前出现在非洲。据《自然》网站10日报道，在一项最新研究中，来自丹麦和南非的科学家从生活在200万年前的非洲原始人罗百氏傍人的牙齿化石中提取到了其基因信息，这是迄今发现的最古老的人族基因，将基因记录追溯到了以前无法企及的时间。描述相关蛋白质序列的论文已经提交生物预印本网站。

哥本哈根大学和开普敦大学研究人员领导的团队，对在约翰内斯堡西北部发现的4个罗百氏傍人的牙齿化石进行了采样。长期以来，研究人员一直在争论这些原始人与其他古代人类物种的关系。

研究团队使用质谱分析技术，分析了每个样本牙釉质（牙齿的矿物外层）中的数百种氨基酸。他们在一些牙齿中发现了釉原蛋白-Y，其由Y染色体上的一个基因产生，他们因此确定这些牙齿属于男性。另外两颗牙齿缺乏釉原蛋白-Y的迹象，且含有该蛋白的X染色体版本，他们推断这些样本可能来自女性。

研究人员指出，这是一个惊人的发现，这么漫长的岁月，这些遗骸“几乎变成了石头”。

研究团队对所有4个样本中约400个相同的氨基酸进行了测序，在此基础上绘制出了一个简单的进化树。

研究团队指出，根据这些古老遗骸的基因数据构建的进化树，“有望成为古人类学领域一个变革性突破”。研究古老的蛋白质可提高人们对非洲南方古猿等在人类家谱中的位置的理解，有“人类祖母”之称的“露西”就属于南方古猿。不过，也有其他科学家表示，古老的蛋白质是否有助人们对人类进化的图景达成共识，目前还没有定论。