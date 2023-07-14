推动职能部门、网络平台、家长等各尽其责，形成完整、有效的责任闭环，营造更加健康安全的网络环境

针对青少年的网络诈骗时有出现，一些短视频、游戏平台诱导沉迷，利用新技术向青少年传播不良信息……因心智不够成熟、上网用网较多等原因，未成年人长期受到互联网有害信息的侵扰。如何切实保护青少年身心健康，为其提供清朗健康的互联网环境，始终是广受社会关注的话题。

暑假来临，青少年上网时间增加，为保护好未成年人的用网环境，中央网信办不久前发布通知，开展为期两个月的“清朗·2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，集中整治网上涉未成年人突出问题，持续净化网络生态。专项行动针对未成年人用户数量较大、对未成年人具有显著影响的网站平台以及儿童智能设备，重点聚焦7方面问题，旨在全面压缩有害信息隐形变异的生存空间，有效解决网络沉迷问题，坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为。

近年来，通过开展“清朗”专项行动等举措，网信、公安、教育等部门对涉未成年人的互联网乱象打击整治成效显著，平台自律程度也不断提高。但也要看到，随着互联网新技术、新应用的出现，涉青少年的网络乱象也在不断“花样翻新”，给治理带来了新的挑战。比如，一些不法分子利用“AI换脸”“AI绘图”等技术，对未成年人实施诈骗，或生成低俗色情图片视频向未成年人传播；有人运用技术手段，“有偿帮助”未成年人躲避防沉迷系统，谋取不正当利益；还有人通过虚假摆拍鼓吹“霸凌风”“家暴妆”等畸形审美，传播以强凌弱、以暴制暴等不良内容。对这些问题，必须与时俱进加强监管，从深从细全面整治，从严从重处置处罚，为青少年营造清朗网络空间。

监管要针对新问题，提出新举措。专项行动重点聚焦的7方面问题，其中一些是借助新技术实现花样翻新；另一些是随着新技术、新应用出现而产生的新套路。因此，监管部门需要更加具有创新意识，善于发现“老问题”背后的新变种、打击“新问题”滋生的新套路。要重点巡查未成年人较为活跃的网站平台、产品功能和位置板块，受未成年人追捧的新技术、新应用，以及近年来流行的儿童智能设备自带的和第三方APP，及时发现处置各类反复反弹、隐形变异问题。

各网络平台应当进一步加强自律和内容管理。网站平台是信息内容管理第一责任人，要压实网站平台未成年人网络保护主体责任，督促属地平台成立工作专班，对照专项行动要求，切实提升未成年人网络保护能力和水平。除此之外，平台应增加优质网络内容供给，特别是在暑假期间，要多用积极向上又生动有趣的内容吸引青少年，大力传播正能量。家长也要尽到家庭教育责任，多关注子女假期生活，引导他们培养健康的兴趣爱好。

对孩子的成长来说，互联网用好了，就可以成为连接自己与世界、现在与未来的桥梁，反之则会带来危害。推动职能部门、网络平台、家长等各尽其责，形成完整、有效的责任闭环，营造更加健康安全的网络环境，定能让未成年人在充满阳光的数字世界健康成长。

《 人民日报 》（ 2023年07月14日 05 版）