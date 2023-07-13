@咖啡爱好者 注意饮用需适量

用一杯咖啡开启充满活力的一天是不少职场人士的生活方式。但最近“长期喝咖啡会导致皮质醇过高”的话题冲上了热搜，让很多咖啡爱好者们陷入两难。

长期喝咖啡会不会导致皮质醇过高？北京大学公共卫生学院教授、国家食物与营养咨询委员会委员马冠生认为，咖啡中含有咖啡因具有“提神”功效，饮用咖啡通常不会造成太多的健康负担，但一定要适量，建议一天饮用250至300毫升为宜。一般情况下，日常摄入量并不会导致皮质醇过高。

皮质醇是人体分泌的一种激素，在人体的糖代谢和应激反应中有重要的作用，皮质醇过高会引起肥胖、高血压等健康问题。人体血液中的皮质醇浓度随着昼夜节律性变化，不同时间浓度不同，早晨最高，夜间最低。咖啡因对人体造成伤害的前提是“过量”，过量饮用咖啡可能会对胃肠造成一定损伤，并且会影响食欲。而适量摄入咖啡因，则可降低患脂肪肝、癌症的风险，有增强记忆力、保护心血管等益处。

如果希望能够在品尝美味咖啡的同时保持健康，可以考虑选择纯咖啡，或者少奶少糖的咖啡。为了避免影响夜间睡眠，建议选择在上午时段喝咖啡，并且注意不要空腹。此外需要特别强调的是，不要在非常疲劳的时候喝咖啡，以免增加心血管系统的负担。（马晓慧）