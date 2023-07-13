中消协：健康功能电冰箱“保鲜”功能呈现较大差异

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）中国消费者协会今天发布22款健康功能电冰箱产品比较试验结果通报称，目前市场上宣称具有健康功能的冰箱产品众多，虽然宣称的效果好，但实际的使用效果或者用户体验感参差不齐。

据介绍，中国消费者协会针对消费者关注度高的电冰箱的保鲜、除异味、除菌等健康功能进行测试，同时进行易用性评价。22款比较试验样品均由中国消费者协会工作人员以普通消费者身份从京东、天猫购买。

经测试，22款产品均具备其宣称的“保鲜”或“养鲜”功能，但测试结果呈现较大差异；有13款产品宣称具有“净味”“除味”“除臭”功能，检测结果差异较小，均符合国家标准要求；有7款电冰箱宣称具备除菌功能，但测试结果存在差异。在易用性评价中，22款电冰箱均表现良好。

中国消费者协会建议消费者选购冰箱时，既要考虑家庭个人的食物存储习惯选择合适容积、尺寸、功能的电冰箱，也要对商家宣称的产品功能详加区分，注意抗菌、除菌等描述的差异。存放食品时，生熟食品应分开存放，可以按照说明书中建议的食品放置位置分区摆放。

此外，还需注意一些电冰箱的除味、除菌等功能不是无限使用的，应定期更换耗材或者进行清洁保养，确保安全使用维护，才能达到最佳使用效果。