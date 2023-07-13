暑期儿童意外伤害高发 孩子烧烫伤这样急救

暑假期间，孩子在家里、户外的活动增多。家长稍有看管不慎，都可能导致意外伤害发生。郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）急诊科主任张冬梅在接受人民网记者采访时提示，儿童是烧烫伤的高危人群，多数儿童烧烫伤发生在家中。因此家长在做到有效看护的同时，也应学会烧烫伤的急救处理。

张冬梅表示，夏天是烧烫伤高发季节，由于天气炎热，人们着装单薄，皮肤暴露面大，被烧烫伤的危险增大。儿童因其好奇心强、活泼好动、自我保护能力差，更容易被烧烫伤。

对此，张冬梅提醒，孩子一旦发生烧烫伤，家长首先要保持冷静，并采用“冲、脱、泡、盖、送”五步法进行急救处置。

冲：发生烧烫伤后，应立即用15至30摄氏度的冷水持续冲洗受伤部位半小时以上。注意冲洗时不要将水直接对准伤口，应冲洗伤口一侧，让水流至烧烫伤部位。

脱：将受伤部位表面衣物脱下，防止污染物可能造成的伤口感染。原则上要避免受伤部位的水泡破裂，引起烧烫伤部位的二次损伤。若表面衣物同烧烫伤后皮肤粘连，不可硬脱，应前往医院由专业人士处理。

泡：将受伤部位置于冷水中浸泡或用干净的冷水毛巾湿敷局部，可疏散热源，减轻受伤部位疼痛感。但应避免使用过度冷却的凉水或是用冰块直接接触受伤部位，温度过低可能会导致受伤部位发生冷冻损伤。如果烧烫伤处的皮肤已破，禁止用冷水长时间浸泡，以防感染。

盖：选取干净纱布或干净的毛巾覆盖保护伤口。千万不要用酒精消毒创面。可在伤口处涂抹烧烫伤膏，切忌涂抹蛋清、牙膏、酱油、白糖、香油等可能会导致伤口感染的物质。

送：除极小的烧烫伤可自行处理外，在进行上述步骤的同时，家长应拨打120急救电话或自行前往医院治疗。

张冬梅提示，如果烧烫伤面积大，比较严重，用冷水处理可能会加重全身反应，此时应立即送医院抢救。如果烧烫伤部位在颜面、头颈部等特殊部位，即使伤处面积不大，也可能会出现并发症，这时除用冷水紧急处理外，为防止发生休克，可以给伤者喝些淡盐水，补充血容量，减轻休克程度。