夏日暴晒 警惕日光性皮炎

夏天由于气温高、日晒强，很多人会出现紫外线过敏或者日晒伤，日晒伤就是所谓的日光性皮炎。

“炎炎夏日，正是日光性皮炎的多发季节。”天津医科大学第二医院皮肤科主任医师江勇在接受人民网记者采访时介绍，日光性皮炎是皮肤接受强烈光线照射引起的一种急性损伤性皮肤反应，患处皮肤表现为红肿、灼热、疼痛，甚至出现水疱、灼痛、皮肤脱屑等症状，有的患者还会出现头痛、发热、恶心、呕吐等全身症状。

江勇表示，日光性皮炎的发生和个人体质相关，体质弱、肤色浅的人更容易发生而且症状会更重。同时，长期暴露在日光下的人也更容易发生日光性皮炎，高原地区的人及从事户外劳动者是高发人群。

虽然日光性皮炎主要由阳光照射导致，但平时光敏性食物和光敏性药物的摄入也是引发病症的原因之一。光敏性食物包括菠菜、胡萝卜、香菜、菠萝、柠檬、灰菜、无花果、芥菜、泥螺、香菇、木耳等，光敏性药物包括四环素类、磺胺类、喹诺酮类、异丙嗪等。

“发生晒伤后，可以第一时间给予物理降温，冰袋、冰水都是不错的选择。”江勇提示，如若出现日晒伤并伴有皮肤糜烂、瘙痒、肿痛等症状，切记不可抓挠，避免继发感染。严重时应及时送往就近医院进行治疗。

此外，紫外线还可以诱发或加重其他皮肤病，如黄褐斑、雀斑、痤疮、单纯疱疹等。甚至引起光老化或皮肤癌。

“防晒是预防日光性皮炎发生的首要任务。”江勇建议，上午10时到下午4时之间尽量避免户外活动。如必须要外出，可使用防晒霜防晒。出门后，一般建议2至3小时补涂一次防晒霜，如果出汗比较多，可以1个小时左右补涂一次。如果不能使用防晒霜，也可以采用物理防晒，比如戴遮阳帽、穿长袖衣服等。同时，减少光敏性食物的食用和光敏性药物的服用。饮食上，可以多吃富含维生素A或胡萝卜素的食物，以维持皮肤的正常功能。