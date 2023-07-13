空调省电有妙招四个技巧要记牢

最近，我国多地出现高温天气，气温屡屡突破40摄氏度，于是空调就成了人们的“救命神器”。

不过，浙江一网友却在是否开空调这件事上犯了难。他在网上发帖称，他租住的房间装的空调是5级能效，比较费电，可谓是“不吹热死，吹了心疼死”，该网友的境况引发了热议。那么，什么是能效等级？5级能效有多耗电？怎么使用空调更省电？带着这些问题记者采访了杭州老爸评测科技股份有限公司电器工程师姜工。

能效比等于制冷量除以制冷消耗功率，它反映了空调的制冷效率。该值越高，表明空调制冷耗电越少。

能效等级是表示空调产品能效比高低的一种分级方法，分为5个级别，能效等级1（能效比为5）最节能，能效等级5（能效比是3.3）最耗电。在我国，空调能效等级通常以能效标识方式出现在空调内机面板的明显位置。

以2匹空调为例，在同等条件下，开24小时，5级能效空调比1级能效空调多耗费大约11度电。

那么，怎样使用空调更省电呢？

首先，消费者在选择空调时，除了要查看能效标识，还要注意空调的匹数。空调匹数代表空调制冷量的大小，匹数越大，其制冷面积越大。如果选用空调匹数过小，就需增加空调运转时间以达到预期制冷效果，这样就会增大耗电量。

其次，在使用空调时，在开机时最好将空调设置为高风状态，以快速达到降温目的；当温度适宜时，改为中、低风，以减少能耗。

再次，空调温度调得越低，耗电量就越高，制冷温度设定每提高1摄氏度，至少可以节省10%的电。晚上睡觉时，将空调设定为睡眠模式，也可以达到省电的目的。

最后，不要频繁开关空调，如果外出时间在1小时以内，不关闭空调会比较省电，这样还可以延长空调的使用寿命。如果想要更省电，建议外出时可以把温度上调至28摄氏度或29摄氏度，等回来后再逐渐降低温度。