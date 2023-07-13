洪涝灾害后消毒怎么做

近日，我国南北方部分地区遭遇极端强降雨，引发洪涝灾害。洪涝灾害常伴发食物受淹变质、畜禽死亡等情况，易造成病原微生物大量繁殖，引发饮用水及食品污染。记者采访重庆市疾控中心相关专家了解到，洪涝灾害后应积极开展环境卫生处理和消杀防疫，确保灾后无大疫。

重庆市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长季恒青介绍，洪涝灾害后首先应及时开展清淤工作，在确定建筑安全的情况下，立即开展受淹后室内外垃圾、粪便、杂物、动物尸体及各类积水、污水、淤泥等的清除和环境冲洗工作，以减少蚊蝇孳生和保持环境清洁。

如何有针对性开展消毒工作？

季恒青表示，洪涝灾害的消毒为预防性消毒，整个过程遵循清淤—冲洗—消毒的工作顺序。消毒重点是受到污染的地面、物表、饮水、食品、餐饮具、衣物等，对未受到明显污染的场所和物品，以清淤后冲洗干净为主，不必漫无目的开展全方位消毒。

专家介绍，针对受污水污染地面及家具、物品，清洁后可使用有效氯500mg/L的含氯消毒液或1000mg/L的季铵盐等消毒剂喷洒或擦拭消毒，30分钟后用清水擦净，喷洒时以喷湿为度。没有发生疫情的情况下，不必对空气消毒，以开窗通风为主。

饮用水方面，洪涝灾害期间千万不要喝生水，应煮沸后饮用。灾害发生后，若取回的水较清澈，可直接消毒；若很混浊，可经自然澄清或用明矾混凝沉淀后再进行消毒，常用消毒剂为漂白精片或含氯泡腾片。可能被污染的水龙头表面或水嘴内壁，可用有效氯500mg/L的含氯消毒液或75%酒精擦拭消毒，30分钟后清水擦净，并打开水龙头冲刷管路及出水口。此外，经水淹污染的水井应先清掏淤泥，冲洗干净井盖、井壁等，抽干水井内受污染的水，待水井自然渗水到正常水位后再消毒；未受淹污染的井水可直接消毒。井水须烧开后才能饮用，严禁直接喝生水。

饮食环节，应注意对餐饮具消毒，首选煮沸消毒，煮沸时间15分钟以上。也可用有效氯250mg/L—500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟后清水洗净或使用消毒柜消毒。专家提醒，食物一定要烧熟煮透，受淹的新鲜瓜果、蔬菜清洗后可用含氯消毒液100mg/L—200mg/L作用30分钟后再用清水冲洗干净。

新华社记者 周闻韬