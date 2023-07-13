高性能酶助力淫羊藿素提取

淫羊藿素源于珍贵中药材淫羊藿，对肝癌疗效显著。近日，科技日报记者从南京林业大学（以下简称南林大）获悉，该校化学工程学院“酶好未来”团队研发出高性能酶制剂，可将淫羊藿素转化率提高至95%，使产品纯度达到98%以上，大大提高了淫羊藿素的获得率与品质。

据了解，淫羊藿素的提取十分困难。市场上淫羊藿素生产厂家大都使用化学法提取或者直接合成淫羊藿素，但普遍收率不高。传统的酶解法则常使用市场上可购得的复合酶进行生物转化，但只能实现对淫羊藿苷这一单一成分的转化，且转化率较低。

2019年10月，南林大化学工程学院生物制药专业本科生张志洁，在导师赵林果教授的指导下，组建团队开展了淫羊藿素提取与制备相关研究。该团队针对淫羊藿总黄酮的相关特性，应用基因改造、克隆表达等现代生物技术，研发出了独特的高效生物酶。该酶可将淫羊藿总黄酮中的5种黄酮全部定向转化为淫羊藿素，从而实现淫羊藿素的高效制备。

该团队在独创生物酶的基础上还集成创新了酶的固定化使用技术，使酶在重复使用20次以后活性还能达到最初活性的90%。这一方法将酶的使用成本降低了70%。此外，相比用化学法制备淫羊藿素，使用生物法制备减少了化学试剂的使用，污染也大大减少。

目前，该团队研制的淫羊藿素产品已在4家单位投产，未来将助力我国抗癌药物研发，让更多癌症患者从中受益。