怎么看今夏“预约难”？

随着暑假来临，北京暑期游逐渐升温，各地游客来到北京参观游览。图为游客在故宫。

新华社记者 陈晔华摄

“机票、酒店都订好了，连年假都请了，没想到门票总也抢不到！”“能不能成行，以前看交通，现在得看门票”……进入暑期，北京成为全国最热门的出行地之一，不少游客对知名景点的“预约难”深有感触。

不仅是北京，近期上海、成都、广州、西安等地热门景区和场馆“不缺游客缺门票”的现象同样突出。“预约难”折射出消费加速回暖、市场热度提升的良好趋势，也对如何对接需求提出新要求。

“预料到景点‘俏’，但没想到这么‘难’”

“景点的热度，简直比最近天气的温度还要高！”上海市民李女士原本想趁暑假带刚上小学的孩子到北京游玩一圈，做行程规划时，却意外地发现今年北京景区的门票实在火爆。“看了好多知名景点预约平台，几乎都是门票售罄，而且卡着点去抢也是‘秒光’。预料到景点一定很‘俏’，但没想到竟然这么‘难’。”无奈之下，李女士和家人暂时放弃了暑期游北京的计划，开始另做打算。

近期，许多游客体验了旅游景区、文博场馆的预约难、抢票难。社交平台上有外地游客反映“人来了票没约上”，还有业内人士笑称“北京旅游从业者成为抢票‘机器’”。因各景区预约放票时间不一，网络上还流传着一份份“抢票日历”，精准提示具体抢票时间……但“国博门票3分钟售罄”“旅行社因为没有景点门票而劝返游客”等情形还是频繁见诸网络。

记者7月10日查询发现，故宫1周内门票已全部约满；国家博物馆微信公众号的入馆门票预约页面直接显示“产品已售罄”；北京环球影城门票依然可以购买，不过近期优速通产品已涨价至1500元且全部售罄。

随着暑期到来，不仅仅是北京，上海、成都、广州、西安等城市热门景区也是一票难求。比如，西安的陕西历史博物馆、兵马俑、《长恨歌》演出等门票预约火爆。去哪儿平台数据显示，截至7月3日，室内博物馆门票预订量环比上月同期涨了3倍，全国海洋馆门票预订量环比上月同期增长4倍。故宫博物院、中国国家博物馆、秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆、青岛海洋博物馆、成都大熊猫繁育研究基地等成为最热路线，部分场馆门票预约十分紧张。

“一票难求背后有喜有忧。”北京市社会科学院文化所副所长景俊美对本报记者说，这一方面反映人们更加重视精神世界的提升，文化休闲类需求增加，推动着消费不断迈向品质化、多元化，是人们对美好生活向往的直接体现。另一方面，说明大家还是集中奔着热点去，更多文化休闲空间和消费选择还有待被更多人所知晓。同时，供给方在承接消费热潮方面还有所不足。

出行需求井喷，供需矛盾更突出

预约订票为啥难？因为需求实在火爆。

积累了3年的出游需求，在今年“五一”、暑假等各类假期迎来集中释放。以暑期来说，去哪儿数据显示，6月23日后，暑期机票预订量进入快速增长期，7月首周为首个预订高峰，此后每周预订量都将维持在较高水平，预计将持续到8月13日后才会逐渐下降。

“得益于航班量增加和庞大的旅客出游需求，6月30日国内旅客量已接近‘五一’假期峰值。从往年预订数据来看，这仅仅是一个开始。”去哪儿大数据研究院研究员肖鹏说。

需求井喷且集中涌向部分目的地时，供需之间的矛盾凸显。一般来说，景区都有最大游客承载量，文博场馆为了保证古建、文物安全和游览质量，尤其如此。故宫、国博等场所近期门票“秒光”就是直接体现。

其实，预约难，难住的不仅是游客，也考验着景点和城市的管理水平。最近，多方推出举措，在扩大供给方面做文章。

——最大程度满足消费需求。北京市公园管理中心表示，颐和园、天坛等市属公园将动态调整放票量，及时将退票、爽约票回填票池。

——深度挖掘休闲资源。比如北京不仅有故宫、国博、长城等知名景点，还有大量名人故居、历史遗迹、文化会馆等遍布城市空间。近期，一些网络平台上线了“趣玩”地图，除热门打卡地外还挖掘出小众宝藏景点供旅客选择，CITYWALK（城市漫步）、中轴线骑行等也吸引了不少年轻人。

“游客过度集中在部分场所，既影响了大家的出行体验，也不利于市场活跃度的整体提升，甚至对相关消费形成制约。”景俊美建议，相关部门可以搭建信息资源共享平台，充分挖掘城市内的休闲文化资源，合理分流、导流，让大家获得良好的城市体验。

也有游客发现，在官方渠道抢不到的门票，有时却可以通过第三方平台或“黄牛”买到：还有的场馆，免费门票预约不到，收费的套票、特展则有余票；面对散客的票早早显示“售罄”，通过旅行社则可以买到票。

“面对预约难、订票难的问题，首先要做的是尽可能科学调配资源，让服务更加细微立体，不给投机分子可乘之机。同时，开展必要的文化执法，打击市场乱象，净化市场环境。”景俊美说。

灵活调整，做好品质化个性化服务

暑期出行热，引起各方对“预约”如何进一步完善的思考。

近年来，旅游景区预约制逐步推开，尤其是前几年出于新冠疫情防控需要，预约制走向常态化。一方面，实行预约制，优点很明显。不少业内人士分析，对景区而言，实施门票预约制度是加强精细管理、提升景区品质、保护旅游资源的重要手段。对游客而言，预约制可以分散客流，避免因“人满为患”影响体验，同时节省排队购票时间等。可以说，预约制和线上化是大势所趋。

另一方面，消费者也反映，预约常态化不宜“绝对化”，还应多一些灵活调整。

在北京生活的龙女士就曾有过不太愉快的经历。今年初，龙女士和家人外出时无意中发现街头有一家感兴趣的专业博物馆，上前询问，却被告知只有提前预约一种入馆方式。“当天入馆人流量并不大，如果参观浏览量未达上限，我们却单纯因为没有提前预约而被拒之门外，实在是让人难以理解。”抱憾而归的龙女士说，预约制虽好，但不能太刻板。

比如，莫把老人拒之门外。实行预约制，虽然对多数人来说操作轻松便捷，但对不熟悉网络的老年群体来说却相当于新的门槛。据了解，部分场所设置了老年人爱心服务窗口，可以办理现场购票，消费者希望类似做法可以普遍推广。

再如，在预约制之外增加一些灵活安排，以更好满足市民需求。“生活在城市，或是突然赶上好天气、或是偶得空闲，总有一时兴起、临时起意的时候，在当日预约参观量未达上限的情况下，作为城市公共资源的景区、文博场所等在预约、售票方面可以更加灵活，为市民保留一份随性和浪漫。”龙女士说。

此外，预约服务要更精细、透明、便利消费者。据了解，目前有的景区门票需要提前1周抢，有的需要提前5天；放票时间有的在下午或傍晚，有的则在夜里12点。“深夜抢票”甚至在社交网络上形成热点话题。对此，有关专家建议，能不能把放票时间集中在白天？能不能合理分配，对接团队游客和散客的不同需求？在出行消费迅速攀升的背景下，相关方面能否及时评估市场变化，在承载范围内尽可能增加旺季门票的供给？

预约制下，对于大量免费场馆，消费者“先约了再说”的行为不同程度存在，此时不仅应把爽约票及时回填票池，还应做好测算评估，根据爽约票占比适当扩大门票的投放量。

“预约制终究只是一个手段，为大众提供品质化、人性化的服务才是目的。”景俊美说，作为城市公共资源的景区、文博场所等切莫在门票预约上走向极端，不要以“智慧生活”为名筑起“数字围墙”，而应充分调度资源、做好精细服务，努力让乘兴而来的人们满意而归。