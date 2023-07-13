防患于未然，始终保持利剑高悬、重拳出击的监管态势，才能确保药品安全

严厉打击通过网络违法违规销售药品行为，严厉打击无证生产经营药品、销售回收药品、从非法渠道购进药品等行为，对严重违法违规企业有关负责人实施联合惩戒、行业禁入、从业禁止……不久前，国家药监局启动为期一年半的药品安全巩固提升行动，旨在进一步规范药品市场经营行为，有效排查化解药品安全风险隐患，更好保障群众用药安全。

习近平总书记强调：“要切实加强食品药品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，坚持产管并重，严把从农田到餐桌、从实验室到医院的每一道防线。”近年来，我国药品安全形势总体稳定。从治理体系看，药品管理法、《药品注册管理办法》、《药品召回管理办法》等一系列法律法规不断出台和修订，为药品安全保驾护航。从治理能力看，全国药监系统不断提升监管能力，加大药品监管力度。2022年，全国药监系统共查处“两品一械”案件15.36万件，消除了一批风险隐患，维护了药品市场秩序。

药品是治病救人的特殊商品，药品安全无小事。要清醒看到，我国药品产业规模很大，药品研发、生产、运输、销售等环节的经营主体数量庞大，监管难度大，安全风险始终存在。国家药监局公布的数据显示，截至2022年底，全国共有药品生产企业7974家、药品经营企业64.39万家。随着经济发展，更多经营主体将进入药品产业。要严格市场准入，做好药品上市和生产经营许可审批，从源头上保障药品质量安全。同时，要压实药品经营主体责任，完善内部质量控制，加强风险隐患自查，通过普法培训、警示约谈等方式加强引导，督促企业建立健全质量管理体系。防患于未然，始终保持利剑高悬、重拳出击的监管态势，才能确保药品安全。

近年来，各地药监部门多次开展药品安全专项整治行动，对违法犯罪行为起到了有力的震慑作用。要总结好专项整治行动的有益经验，将其落实到常态化监管中，持续保持监管的高压态势，让铤而走险者没有空子可以钻。针对农村和偏远地区药品安全水平较低、风险隐患较多等问题，要加强监管力度，以检查核查、监督抽检等方式全面排查风险隐患，对于排查到的违法犯罪行为要严厉打击，确保药品安全可靠。

随着信息技术的发展，药品经营新业态也在不断出现，比如网络售药、微商、网络代购、直播售药等，经营行为点对点，隐匿性强，安全隐患大。面对新形势、新任务，药监部门要加强监管能力建设，应用大数据、人工智能等新技术，加强跨部门信息共享，提高监管的自动化、智慧化水平，最大限度消除监管盲区，让新业态在安全的轨道上更好发展。

药品安全责任重于泰山。防范化解药品安全风险隐患不可能一劳永逸，需要久久为功。坚持以人民为中心，严格市场准入，不断加大药品监管力度，提升监管能力，查风险、堵漏洞、补短板，牢牢守住药品安全底线，一定能保障群众用药安全，助力建设健康中国。

《 人民日报 》（ 2023年07月13日 05 版）