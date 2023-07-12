野生蘑菇莫乱吃 小心中毒

在我国，每年6至10月是野生蘑菇生长旺盛期，也是因误食毒蘑菇而中毒事件的高发时期。

“野生蘑菇又名野生菌，按照能否食用，可分为食用菌和有毒菌。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）急诊科副主任杜贤进在接受人民网记者采访时介绍，毒蘑菇又称毒蕈或毒菌，是指人食用后出现中毒症状的大型真菌。目前，我国已报道的毒蘑菇种类达400多种，其中含剧毒可对人有致死危险的蘑菇有40多种。

杜贤进表示，不同的毒蘑菇，因所含毒素不同，会有不同的中毒表现。有些中毒表现为呕吐、腹泻、腹痛；有些表现为流口水、大汗、瞳孔缩小、心率减慢、血压下降等；有些表现为溶血、急性肾脏损害；还有些刚开始表现为呕吐、腹泻、腹痛等症状，之后出现假象好转，若诊疗不及时，最后会出现肝、脑、心、肾等多器官损害并伴有烦躁不安、嗜睡等精神状态，甚至死亡。

预防毒蘑菇中毒的根本办法就是不采摘、不销售、不食用野生蘑菇。如不慎误食毒蘑菇中毒，该如何自救？杜贤进表示，在中毒者神志清楚的情况下尽快催吐。可用手指按压中毒者舌根引起呕吐，反复多次催吐，让中毒者尽量把胃内食物吐出来，减少毒素的吸收。

立即就医。凡是在吃过野生蘑菇10分钟后至72小时内有头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、烦躁不安或其他不适者，都应立即就医。最好携带剩余野生蘑菇样品，以备鉴定野生蘑菇的种类，确定有效的治疗措施和判断预后。