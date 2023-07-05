伤“脑”又伤“心”，高温天需要警惕这些情况

在夏季，居高不下的温度，不仅会让人燥热难耐，还有可能伤“心”。西安交通大学第二附属医院心血管内科副主任医师寇惠娟对记者表示，在高温炎热环境，人体可能会出现以下情况，从而诱发心脑血管疾病。

一是汗液蒸发，血液黏稠。出汗过多，体内水分通过汗液大量蒸发，会使血液变得黏稠，增加血栓形成的概率，可能会诱发急性心肌梗死、急性脑梗死等。

二是冷热交替，血管承压。空调房内与室外温差过大，血管容易剧烈舒张或收缩，出现血管痉挛、斑块破裂，形成血栓、堵塞管腔，造成心梗。

三是睡眠不足，血压不稳。炎热的天气常常让人辗转难眠，而且夏季昼长夜短，容易出现睡眠不足，导致血压不稳，增加心脑血管疾病的发生概率。

四是情绪烦躁，血压波动。高温天容易让人心情烦躁，情绪不稳定，导致血压波动，诱发冠脉斑块脱落，引起心梗。

此外，高温环境下，人体新陈代谢显著加快，心脏供血相对减少，并且心跳、血流速度加快，心肌耗氧量随之增加。以上这些因素都可能会增加心脏负担，导致心脑血管疾病。

在高温天，哪些人群更易出现心脑血管疾病？寇惠娟表示，①既往有心脑血管疾病病史的人群；②老年高龄患者人群；③长时间户外工作人群；④长时间坐办公室吹空调人群；⑤不喜欢喝水人群；⑥喜欢猛灌冷饮人群；⑦喜欢冲洗冷水澡人群；⑧喜欢辛辣刺激重口味人群；⑨不喜欢午休、喜欢熬夜人群；⑩不喜欢运动人群等。

高温天气，如何科学“护心”？寇惠娟建议，尽量减少户外高温环境下工作和活动的时间；科学补水，少量多次饮水，每天喝水量至少2000毫升以上，最好喝淡盐水，保证体内水分和电解质平衡充足；室内空调温度不应过低，环境温差在合理范围内；保持健康生活方式，清淡饮食，多吃蔬菜水果，充足睡眠，坚持低强度运动，定期体检，不适时及时就诊。

万一出现心脏骤停，如何紧急抢救？寇惠娟表示，在多种心脑血管疾病中，心脏骤停是最危急也是最危重的一种情况，表现为心脏泵血功能突然停止，造成全身血液循环中断、呼吸停止和意识丧失。心脏骤停发生时，黄金急救时间仅有4分钟，紧急救治主要通过心肺复苏（CPR）和自动体外除颤器（AED），两者共同使用可显著提升救治成功率。

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