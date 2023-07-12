自然资源部：推进人与自然和谐共生现代化建设

【权威部门话开局】

7月11日，国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。自然资源部部长、国家自然资源总督察王广华表示，自然资源部坚持统筹发展与安全，按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”的定位，积极推进人与自然和谐共生的现代化建设。

以新安全格局保障新发展格局

粮食安全、能源安全和生态安全是构建新发展格局的重要基础，自然资源部严守资源安全底线，落实粮食、能源、资源、产业链供应链安全部署，推动以新安全格局保障新发展格局。

饭从粮来，粮从地出。围绕粮食安全，自然资源部稳妥有序落实耕地进出平衡，以“长牙齿”的硬措施持续开展耕地保护督察执法，公开查处重大违法典型案例。王广华透露，2023年上半年，全国土地违法案件数量同比下降64%、面积同比下降80.5%，全国耕地总量连续两年实现净增加。

能源安全攸关国计民生和国家安全。围绕能源安全，自然资源部全面启动实施新一轮找矿突破战略行动，完善矿产勘查开采管理制度，激发矿业市场活力。今年上半年，全国实现固体矿产、油气矿产勘查投入同比增长17.2%、7.5%，新设探矿权242个，同比增长25.4%，并陆续取得山东莱州金矿、云南昭通磷矿等重大找矿突破。

生态安全是经济社会持续健康发展的重要保障。“我国首次全面完成生态保护红线划定，陆域和海域实际划定面积合计约319万平方公里。”王广华介绍。规划建设全世界最大的国家公园体系，推行森林草原湿地休养生息，大幅扩大野生动物保护范围，整治修复海岸线、滨海湿地……我国高质量发展的生态底色愈加厚重。

构建节约资源、保护环境的空间格局

近年来，我国在国土空间规划中引导城乡构建节约资源、保护环境的空间格局，提升区域承载力和持续力，开辟了以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路径。

自然资源部副部长庄少勤指出，顺应人民群众对高品质生活的期待，国土空间规划注重统筹城乡的生产生活生态需求，以社区为基本单元，优化城市的服务功能和空间结构，构建宜居宜业宜游宜学宜养的便民生活圈，通过城市“细胞疗法”促进“城市病”的治理，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

庄少勤表示，要建立健全国土空间分类管控机制，推动国土空间规划和用途管制的数字化、智能化转型。建立空间性专项规划名录清单制度，完善全国国土空间规划实施监督评估预警网络，健全规划动态维护机制，改变过去“规划规划，墙上挂挂”和“换一届领导，换一套规划”的现象，确保“一张蓝图干到底”。

打造优化国土空间格局的科技底座

“对于全部陆地国土，我们已实现2米分辨率影像季度全覆盖，亚米分辨率影像年度全覆盖，可以准确及时掌握我国陆地表面空间变化。”自然资源部副部长刘国洪介绍，截至目前，以自然资源部作为牵头主用户的卫星已达到25颗，有效支撑了自然资源和国土空间保护利用的动态监管。

如何更好地运用测绘地理信息成果？刘国洪解释，以实景三维中国数据为基础底板，以实时卫星遥感数据作为支撑，自然资源部建立起地理实体与自然资源实体、不动产实体等要素之间的时空关联，实现自然资源调查监测、确权登记和开发利用、国土空间规划和用途管制、生态系统保护与修复、自然资源督察执法等工作全领域覆盖、全链条贯通、全过程监管。同时，推进测绘地理信息数据和其他生产要素的耦合协同，实现各类生产要素在时空上快捷、精准、智能匹配，提升资源配置效率，促进经济社会高质量发展。

海洋是高质量发展的战略要地，加快建设海洋强国，同样离不开科技的重要支撑。自然资源部副部长、国家海洋局局长王宏表示，我国拥有完全自主知识产权的全球质量守恒海洋环流数值预报系统——“妈祖”已实现业务化运行。同时，通过持续推进国家全球海洋立体观测网工程，形成了集海洋站网、雷达网、浮标网、海底观测网、志愿船、断面调查、卫星遥感等于一体的“陆海空天”综合观测系统，我国海洋监测预警能力得到稳步提升。

（本报北京7月11日电 本报记者 张晓华）