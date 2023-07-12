夜间门诊：方便患者上班看病两不误

“看夜间门诊的患者，请及时关注屏幕上的叫号。”每天17时之后，北京协和医院门诊楼内就会响起这样的提示音，虽然已经到了平时的下班时间，但门诊楼里依然还有很多患者在等待就诊。北京协和医院已有28个科室提供夜间门诊服务，以方便患者错峰就医。

当前，北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、江西等地都在推进夜间门诊建设，越来越多的医院、社区卫生服务中心等陆续推出夜间门诊，这些医疗机构通过调整医疗资源，延长就诊时间，满足患者的多元需求。

那么，夜间门诊的开设情况如何？夜间门诊应该如何平衡人力、医疗设备等资源？带着这些问题，科技日报记者近日采访了相关专家。

全国多家医院已开设夜间门诊

《北京市医疗机构门诊预约诊疗服务管理规范》提出，鼓励有条件的医疗机构在晚间、周末、节假日开设知名专家门诊和特需门诊。

其实，夜间门诊并不是一个新事物。北京积水潭医院新街口院区2004年起就开设了夜间门诊，北京积水潭医院回龙观院区自2020年8月也开设了夜间门诊。两个院区开放夜间门诊的科室包含脊柱外科、创伤骨科、手外科、运动医学科等。此外，还有一些需求量较大的综合科室，如消化内科、小儿内科、皮肤科、普外科、烧伤科等。

北京积水潭医院门诊部主任助理赵海涛说，夜间门诊的开设受到了上班族的好评。上班族纷纷表示，终于可以上班看病两不误，不用请假误工了。

今年5月4日起，上海市嘉定区中医医院正式推出了夜间门诊，共有7个热门科室提供服务。“通过前期调研，我们发现双休日就诊患者多，尤其是皮肤科、妇科、眼科等科室，年轻患者居多。此外，不少患者工作日比较忙，没时间看病，不得不将就诊需求攒到双休日。”嘉定区中医医院副院长金伟国说，正是基于这些背景，医院考虑把晚上的时间用起来。

“随着夜间门诊的推出，我们也希望打破一些患者固有的就诊观念。比如在晚上，稍微有个头疼脑热，不要直接冲到急诊去。”金伟国表示，夜间门诊不仅便民，而且在一定程度上缓解了急诊的压力，以便将急诊这条“生命通道”留给更有需要的患者。

服务患者的同时需平衡压力和成本

开设夜间门诊，虽然能分流医院日常门诊的就诊压力，解决上班族、学生群体等的就医需求，但在夜间提供不亚于白天的医疗服务，不仅医生、护士要延长工作时间，检验科室、药房、后勤服务，以及人工挂号、收费窗口等岗位也需要及时跟进，无形中提高了医疗机构的运营成本。

那么，医院该如何在更好地服务患者的同时，平衡各方面的压力和成本？

夜间门诊可以分流日间就诊压力，减少日间门诊拥挤情况，缓解群众“看病难”问题；同时，是对医院现有场地、医疗资源的“双倍”利用。

“为满足不同患者的就诊需求，我们医院设立夜间门诊，通过‘时间换空间’尽可能分流病人，减少人群聚集，同时为患者提供便捷、安全、同质化的医疗服务。”温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院门诊部副主任林剑说，医院在开设夜间门诊的同时，配套开设常规化验、B超、CT等检查项目，使患者的常规化验检查尽量在当日夜间完成，体现了患者“最多跑一次”的服务理念。

“开设夜间门诊确实会给医务人员带来更长的工作时间，但我院不强求医务人员参加夜间门诊工作，医务人员在合理安排自己工作时间的基础上，以自愿的方式报名参加夜间门诊工作，医院方面会尽量在绩效方面给予相应补偿。”林剑说，夜间门诊种类是根据患者诊疗需求情况来开设和调整的，因此并非所有专科每个晚上均有开放。林剑建议有就诊需求的患者及时关注医院的微信公众号等，以免跑空。

为了节约运营成本，上海市嘉定区中医医院还重新规划了就诊路线，将眼科、五官科、中医内科、皮肤科、妇科诊室统归在博乐路院区大楼三楼，针灸科、推拿科诊室设置在启良路门诊部一楼，这样一来，各检查项目、后勤、安保等保障也相对集中，方便了患者就医。