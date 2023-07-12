子宫内膜癌治疗有了新方式

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员黄琪奥）7月10日，科技日报记者从陆军军医大学西南医院获悉，该院妇产科王延洲教授团队联合中国医学科学院肿瘤医院深圳医院孙力教授团队证实了经阴道自然腔道内镜手术应用于子宫内膜癌治疗，可有效减轻患者的术后并发症和病痛，为该类妇科恶性肿瘤治疗提供了新手段。相关研究成果近日发表在《国际外科学杂志》上。

“多孔腹腔镜、单孔腹腔镜以及机器人辅助下腹腔镜手术是治疗早期子宫内膜癌的主要方式。”王延洲介绍，不过这些手术虽然有效，但却可能给患者带来较大的创伤，不利于术后康复。为解决这一问题，有些妇科医生尝试应用阴式手术来治疗早期内膜癌，以期进一步减少手术的创伤。但阴式手术不能评估盆腔淋巴结，这一固有缺陷使得该术式难以获得广泛认同。在这样的前提下，不少医生把希望寄托于经阴道自然腔道内镜手术。与上文提到的手术相比，经阴道自然腔道内镜手术在理论上结合了阴式手术和腹腔镜手术二者的优势，既延伸了微创理念，又能实现盆腔淋巴结的精准评估与切除。

为证明经阴道自然腔道内镜手术应用于子宫内膜癌全面分期手术的安全性和有效性，让妇科恶性肿瘤患者能得到更好的治疗，王延洲团队在2017年8月开始尝试用经阴道自然腔道内镜手术，对子宫内膜癌患者进行治疗，并在2021年对74例接受过经阴道自然腔道内镜手术的患者进行回顾性队列研究，证实经阴道自然腔道内镜手术效果与传统腹腔镜相当，并具备无腹部切口及瘢痕，住院时间短和围术期并发症少等优势。为进一步确定经阴道自然腔道内镜应用于子宫内膜癌全面分期手术的安全性和有效性，该团队联合孙力团队，进行了更大规模的临床研究。在此次临床队列研究过程中，西南医院与中国医学科学院肿瘤医院深圳医院共选择了120例早期子宫内膜癌患者，其中57例接受经阴道自然腔道内镜手术，63例接受多孔腹腔镜手术。“经过对患者手术后情况的比较，我们发现接受经阴道自然腔道内镜手术和多孔腹腔镜手术的患者的前哨淋巴结检出率、术中出血量、手术时间无明显差别。”王延洲说，接受经阴道自然腔道内镜手术患者的术后疼痛评分，以及中位住院时间少于接受多孔腹腔镜手术的患者。这无疑证实了经阴道自然腔道内镜手术应用于早期子宫内膜癌治疗的安全性和有效性。

王延洲表示，未来，他们将加大对接受经阴道自然腔道内镜手术的子宫内膜癌患者的回访力度，观察接受该手术后，是否会对患者生活质量产生影响，从而进一步明确该手术的安全性和有效性，提升子宫内膜癌患者的治愈率。