去年新疆中药品种销售总额逾27亿元

中新网新疆乌鲁木齐7月11日电 (王小军 陈双)11日，记者从在乌鲁木齐召开的丝绸之路中药民族药产业发展学术会议上获悉，截至2022年底，新疆中药品种销售总额达到27.25亿元，其中民族药企业(维吾尔药为主)销售总额18.66亿元。

当天，国内从事生物医药、中药民族药研发及生产等专家学者做9场主题报告，中国药学会与新疆科协签订“中国药学会与新疆科协战略合作框架协议”，成立中国药学会民族药专业委员会。

“当前，新疆工作进入新的发展阶段，我们提出培育壮大特色优势产业，加快打造以‘八大产业集群’为支撑的现代产业体系，加大中草药产业链建设力度，着力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。”新疆政府副主席凯赛尔·阿不都克热木说道。

“这是一场高规格、高质量的学术盛会，对促进国内医药科技创新资源向新疆集聚，推进丝绸之路经济带核心区医疗服务中心和健康新疆建设，助推新疆中医药产业高质量发展具有重要意义。”新疆卫生健康委员会党组副书记、主任于爱平说道。

据了解，新疆中草药品种丰富、品质好、有效含量高，拥有药用植物资源3000余种，甘草、红花、贝母、石榴、肉苁蓉等药材储量位居中国前列。目前，新疆共有中药民族药生产企业28家，已上市品种282个，年销售过亿的品种6个，在研品种40个，新疆中药民族药工业产值47亿元。新疆中药生产企业在周边国家注册祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊等7个品种，实现中医药健康产品走出国门。

“新疆中药民族药的发展空间非常大，我们要抓住当前大好的发展机遇，大力推动中药民族药产业高质量发展。”新疆药监局党组书记、局长崔燕说道。