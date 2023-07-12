推动食品饮料行业高质量发展

线上“云参展”企业突破2000家，展品超1万件，境外参展企业遍及60多个国家和地区……6月27日至29日，2023山东（青岛）RCEP国际食品饮料数字博览会在山东青岛举办。本次博览会以“食遍全球，数聚青岛”为主题，企业和嘉宾相聚云端博览会平台，共同探索食品饮料未来发展路径。

食品饮料是最贴近终端消费者的行业之一，产业链长，上游包含种植业、畜牧业、包装业等多个行业。近年来，年轻一代成为食品饮料行业的主流消费群体，给食品饮料行业带来新变化，一大批新品牌的崛起为食品饮料行业的发展带来新机遇。2022年，中国食品饮料行业总产值11.6万亿元。青岛是全国食品饮料产业大市，也是我国对外贸易的重要窗口。去年，青岛食品饮料行业实现营业收入1650亿元。

食品饮料贸易是国际贸易的重要组成部分。今年6月初，RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）对15个签署国全面生效。用好RCEP政策红利，是食品饮料产业提升资源配置能力的有效路径。

“RCEP国家有着丰富的农业和农产品资源，能够拓展我国食品加工产业的原料供应，丰富消费者餐桌。同时，RCEP关税减免的优惠措施，为我国扩大农产品等优势特色产品出口带来机遇。”中国食品土畜进出口商会相关负责人表示。

2022年，我国对RCEP其他14个成员国食品农产品贸易额达1057亿美元，同比增长12.8%，比我国对全球其他国家的贸易增速高约3个百分点。此次博览会能够推动更多食品饮料企业在RCEP国家寻找商机，助力我国食品饮料行业健康发展。

专家表示，在优质企业带动下，不少地方已经形成多个具有特色和优势的产业集群。要抓住机遇，坚持创新驱动、依法经营、公平竞争，加快发展新技术、新产业、新业态、新模式，推进食品饮料产业转型升级、提质增效。

壮大产业集群，塑造新动能新优势。瞄准市场需求，加大研发投入，不断开发功能食品、特色食品，推动食品工业科技创新发展。据介绍，未来几年，相关部门将开展“332”专项工程，推动30个规模300亿元以上的产业集群率先向先进制造业集群迈进，形成超2万亿元规模的产业集群第一方阵。

优化产业布局，发展新业态新模式。支持行业协会、企业举办食品博览会，发展直播带货、农商直供、垂直电商等新业态新模式。建设网络货运平台，推进数字化转型。通过大数据助力食品饮料产业上下游客户实现精准供需对接，助力食品饮料产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年07月12日 19 版）