促进家居消费提质升级

提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善

装修房屋时，选用无甲醛的内墙涂料，让居住更健康；给家里添置一批定制家具，让室内空间利用更合理；在卫生间对马桶、淋浴等设施进行适老化改造，让家里老人用起来更方便……在消费升级和技术进步推动下，人们不断追求更高的居住品质，家居消费市场需求巨大。近日召开的国务院常务会议指出，要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

作为居民大宗消费内容之一，家居消费涵盖家具、家电、卫浴、装饰等一系列和居室有关的产品，涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，是重要的消费增长点。国家统计局数据显示，2022年，国内限额以上单位的家具类、家用电器和音像器材类、建筑及装潢材料类合计零售额为1.2万亿元。要采取更有针对性的举措提振家居消费，更好带动居民消费恢复和经济增长。

提高供给质量和水平。我国居民的家居消费偏好已从数量型、粗放型逐渐转向绿色型、智能型、个性化，消费品质明显提升。顺应消费升级趋势，相关经营主体应加大产品研发创新力度，建立健全相关质量标准，着力在满足市场需求的新技术、新产品、新业态、新模式上下功夫。

打好政策组合拳。近年来，提振家居消费的政策持续出台，《推进家居产业高质量发展行动方案》提出“到2025年，家居产业创新能力明显增强”，《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出“促进家庭装修消费，增加智能家电消费”，这些都为推动家居消费营造良好氛围。由于家居产业具有规模体量大、消费带动强、产业覆盖广等特点，家居促消费的政策红利也能外溢到其他相关行业、产业和领域。在促进家居消费政策落地时，要做好与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策的衔接配合工作，实现协同发力、同步推进，汇聚成促进消费恢复和扩大的强大合力。要统筹协同好相关政策，把城市规划好、建设好、治理好，打造宜居、智慧城市，让人民群众幸福安居。

家居消费，一头连着民生产业，一头连着百姓生活。适应人民美好生活需要和产业升级需求，以政策协同为抓手，以创新为引领，以应用促发展，推动家居产业步入协同联动、融合互通、智能互联的发展新阶段，为推动高质量发展和创造高品质生活提供更有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2023年07月12日 19 版）