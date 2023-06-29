如果你常看手机或电脑 吃这3种食物对眼睛好

现代社会，人们对着手机、电脑等电子屏幕的时间越来越长，随之加重的是视疲劳程度。

视疲劳的直接影响之一是近视，此外，视疲劳也会加速眼睛老化。除注意用眼卫生外，常吃以下食物也能改善视疲劳，保护眼睛。

猪肝：补充维生素A

维生素A是对视力至关重要的一种维生素。尤其是对于经常看电子屏幕的人来说，更应该吃些含维生素A多的食物。成人维生素A的需要量为男性800微克RAE/天，女性700微克RAE/天。

维生素A的食物来源有两类：一是植物性的，二是动物性的。在植物性食物中，绿色或黄色蔬果如菠菜、韭菜、豌豆苗、苜蓿、青椒、红薯、胡萝卜、南瓜、杏、芒果中含β-胡萝卜素较多，进入体内后会转化成维生素A。

而在动物性食物中，动物肝脏、鱼肝油、牛奶及蛋类中含量较高，是维生素A的良好来源。

猪肝维生素A含量为4972微克RAE/天，含量非常丰富。不过要注意，它的嘌呤和胆固醇含量也比较高。在食用量上，对于动物内脏，没有忌口的一般成人每月食用2-3次，每次25克（生重）左右即可。

小麦胚芽：补充维生素B1

维生素B1是视觉神经的营养来源之一，维生素B1不足，眼睛容易疲劳。此外，现在很多人喜欢吃甜食，过量摄入甜食会大量消耗体内的维生素B1，也会导致视力下降。

维生素B1的食物来源非常丰富，粮谷类、薯类、豆类、酵母、硬果类、动物的心、肝、肾、瘦肉以及蛋类都是良好的来源。其中，谷类胚芽中含量最高，如小麦胚芽粉含量高达3.5毫克/100克。食用小麦胚芽，可以在煮好的粥或米饭中趁热加入，焖3-5分钟即可，或做面食时加入。

猕猴桃：补充维生素C

维生素C是组成眼球晶状体的成分之一，摄入充足的维生素C，有助于延缓眼睛老花和衰老，缓解视疲劳。

刺梨、鲜枣、彩椒、小白菜、猕猴桃、草莓、西蓝花、菜花等都含有丰富的维生素C。

这里给大家推荐基本上四季都能买到、且比较方便食用的猕猴桃，它的维生素C含量高达62毫克/100克。吃一个普通大小的猕猴桃，可以满足一天维生素C需要量的1/2。

吃的时候注意，由于猕猴桃容易刺激肠胃，因此，不建议空腹吃，最好放在两餐之间，且每天不要超过3个。

文/于康（北京协和医院临床营养科 教授）