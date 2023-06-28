侧卧看手机小心造成身体损伤

很多人喜欢躺在床上看手机，殊不知这样看手机虽然一时爽，但长此以往却会危害健康。

近日有媒体报道，一男子右眼视力短期内明显下降，前往医院就诊。经检查发现，该男子左眼视力正常，右眼却患了近视。医生询问后得知，这名男子习惯侧卧在床上看手机，一看就是几个小时。

那么，长时间侧卧看手机到底有何危害？应该如何预防？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

可能会导致斜视

侧卧看手机时，双眼与手机的距离不同，眼调节视力的能力也不同，时间久了会造成双眼屈光度数有所差异，临床上称之为屈光参差。资料显示，屈光参差分为生理性和病理性两种。根据全国儿童弱视斜视防治学组提出的统一试行诊断标准（1985），两眼屈光度相差为球镜大于等于1.50D，柱镜大于等于1D者为病理性屈光参差。其症状视轻重程度表现为视疲劳、交替视力（看远时用一只眼，看近时用另一只眼）和斜视等。

关于此前媒体报道的侧卧看手机对眼睛造成的诸多不良影响，解放军总医院眼科医学部副主任、主任医师陶海教授告诉记者：“其实至今还没有大样本、随机和双盲的科学研究结果来一一证实其所产生的不良影响，但有一点是明确的，那就是不管是侧卧看手机，还是正躺着看手机，只要持续看的时间过长，都可能对眼睛造成不良影响。”他进一步解释，在人的生长发育期，长时间近距离（一般指5米以内的范围）用眼和近视的发生有明显的因果关系。而且眼睛与所视物体距离越近，持续的时间越长，这种因果关系越明显，这是已经被科学研究证实的。因为连续长时间近距离用眼，眼球内的睫状肌长期持续收缩，会导致调节痉挛，眼睛酸胀疲劳，而后引发眼球前后径增长，最终成为近视眼。

或引发腰椎颈椎损伤

除了影响视力，长期侧卧看手机还会压迫肌肉和脊柱。中国生物物理学会体育医学分会理事、运动康复专家郭威介绍，人在侧躺着看手机时，如果没有很好地支撑，贴近床一侧的腰部肌肉会紧绷，时间长了，就有可能造成脊柱侧弯，甚至诱发腰椎问题。两边肌肉不平衡还会导致腰部疼痛。

长时间的侧卧对颈椎的影响可能更严重一些。脖子耷拉过度、身体不自然弯曲、颈部越来越向前倾……这种姿势会使人体颈部胸锁乳头肌不断向前拉伸。久而久之，椎动脉容易因受到压迫而诱发颈椎病，造成慢性劳损。

出现上述症状该如何治疗呢？郭威告诉记者，疼痛刚刚产生时，不要过度按摩，而是要进行冰敷并尽量减少活动。“疼痛发生后的48小时内，除了采用拉伸、放松和按摩等方式外，还可采取超声波、干扰电和中频电等理疗方式缓解疼痛。”他说。

郭威强调，如果经过48小时的康复治疗，身体相关症状没有得到缓解，为了使身体尽快恢复到健康状态，建议进行运动康复，通过做一些动作，使身体两侧的肌肉恢复到平衡状态。