高温来袭 别忘了给身体喝饱水

在高温天气里，及时给身体补充水分是夏季防暑重中之重，天气炎热身体出汗量大，需保持体内有充足的水分可以消耗。那么，高温环境下该如何科学饮水呢？

“在高温天气里，无论运动量大小，都需要增加液体的摄入，千万不要等到口渴时才喝水。”武汉大学人民医院（湖北省人民医院）急诊科副主任医师李文在接受人民网记者采访时表示，原则上应依据出汗丢失的水量补水，以保持人体内水平衡。中等劳动强度每日补水量需3000至5000毫升，如拖地、洗车、除草等家务活，骑自行车、慢跑、瑜伽等运动都属于中等劳动强度。强劳动强度，如负重爬山、打篮球、踢足球时，每日补水量需5000毫升以上。

李文表示，补水方法以少量多次为宜，每次150至200毫升即可，不要一次喝太多。如果觉得不够解渴，过3至5分钟后，可再喝一点。此外，若在空调房逗留超过半小时，也要及时补充水分，因为空调房内空气干燥，容易造成人体水分流失。

“夏季饮水最好将水温控制在10摄氏度左右，可达到降温解渴的目的。”李文提示，夏季人体体温较高，如大量饮用冰水会使胃肠黏膜突然遇冷，引起毛细血管收缩，易导致胃肠不适甚至腹泻。

“在大量出汗的情况下，补充水分的同时，还需要适当补充淡盐水，以保持体内电解质平衡。饮用含乙醇或大量糖分的饮料会加剧体液丢失。另外，运动后应根据需要及时补充水分，最好是淡盐水或者运动饮料，补充运动出汗时丢失的水和电解质。”李文说。

李文提示，高温环境下，特别是已经出现中暑症状，机体已丢失水电解质，短时间大量饮用白开水是大忌。短时间饮用大量白开水，未同步补充电解质，会加速体内的电解质紊乱，进而导致乏力、肌肉痉挛等症状。