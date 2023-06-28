君乐宝喜获中国消费者首选品牌榜单乳业增速冠军

6月26日，凯度消费者指数发布《2023年全球品牌足迹报告》中国快速消费品市场品牌排名。凭借不断提升的品牌力、渠道力和产品创新能力，君乐宝消费者触及数超2亿，并以8.6%的增长率成为中国消费者首选品牌榜单乳业增速冠军。此项殊荣不仅表示企业产品赢得了消费者的高度认可，也体现了君乐宝卓越的品牌影响力。

凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)是世界领先的采用连续性消费者样组洞察消费者行为的研究机构，已连续十一年发布全球品牌足迹报告。该报告以消费者触及数(Consumer Reach Point)为衡量指标，在反映消费者对品牌的认可度方面具有极高的准确度与权威性。本次品牌足迹报告显示，君乐宝在2022年中国快速消费品市场品牌榜单中位列24，较上一年提升1位；渗透率达到33.2%，较上一年提升2个百分点。通过不断创新与进化，君乐宝与消费者的心智连结正不断加深。

多年来，君乐宝精准洞察消费者多元化、个性化健康需求，不断加大科研创新力度，致力于推出满足全生命周期、全人群、全消费场景的更健康和更营养的产品，为国民健康保驾护航。

为更大范围进入消费者视野，君乐宝在“破圈营销”的道路上积极探索。简醇签约演员杨幂和白敬亭成为其品牌代言人、独家冠名《极限挑战9》，与年轻人产生情感共鸣。悦鲜活独家冠名《青春环游记4》，综艺成员更是走进君乐宝，探索悦鲜活背后的“黑科技”，感受科学营养带来的青春鲜活一场。紧跟消费趋势发力创新营销，君乐宝让品牌不断焕发新活力。

此外，为保持发展韧性，君乐宝启动科学战略，成立科学战略智库，聘请顶级科学家担任智库主席，投资五亿元打造君乐宝科学营养研究院，将科学技术与奶业全产业链深度融合，打造全球化、世界级的科技研发平台，强化科技成果转化，打造科学全产品矩阵，以科学营养为全年龄段人群提供精准的健康升级解决方案，让亿万国民享受科学营养带给生命的美好价值。

未来，君乐宝将会在消费领域持续深耕，通过创新多样化产品、打造现代化营销模式，不断创造符合新时代消费需求的高品牌价值。同时，用科学的发展理念、科学的全产业链布局、科学的营养标准、强大的科研实力，解锁大自然的鲜活营养，助力国人健康升级。