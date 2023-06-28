远离被“疟”避免按蚊叮咬是关键

人民网北京6月28日电 （记者乔业琼）近日，江苏疾控发布提示称，随着人员流动的增加，境外输入性疟疾病例有所抬头，需要注意预防。

什么是疟疾？

疟疾是一种古老的传染病，在很多中医典籍中都有相关记载。该传染病主要流行于夏秋季节，症状主要表现为周期性的寒战发热，故民间俗称为“打摆子”。

疟疾主要通过蚊虫的叮咬传播，属于媒介生物性传染病。从切断传播途径来看，避免传播疟疾的蚊虫叮咬就能有效预防感染。

所有蚊虫都能传播疟疾吗？

并不是所有的蚊虫都能传播疟疾。我国疟疾的主要传播媒介是按蚊属蚊虫（简称“按蚊”），主要包括中华按蚊、雷氏按蚊、微小按蚊和大劣按蚊四种。

按蚊生长在哪里呢？

按蚊的幼虫多孳生于稻田、湖泊、池塘、溪流等水质较清、水生植物丰富的水体中，主要见于农村地区，喜欢叮咬牲畜和人。按蚊的幼虫也比较特殊，一般平“躺”在水面上，而淡色库蚊的幼虫一般悬吊在水面以下。

被“疟”后，有啥症状？

典型的临床表现为反复发冷、发热、出汗，整个发作过程大概持续6-8小时。

过后自我感觉良好，体温常在正常范围内，一天可能发作一次，也有隔天或隔两天发作一次，并且发作时间大部分在午后和傍晚。

有的患者会出现脾肿大、贫血，或者高热、头痛、呕吐、昏迷的症状。

严重的会因呼吸衰竭而死亡。

当然由于每个人免疫力和服用药物情况不同，症状也可能不这么典型，有的甚至与“感冒”症状相似，要注意警惕。

怎么做才能不被“疟”？

避免按蚊叮咬是预防疟疾的关键：

采用物理方法，如纱门纱窗，蚊帐防蚊，如果有破损的要及时修缮。

避免蚊虫叮咬，可以穿浅颜色的长袖衣裳和长裤，裸露皮肤涂抹驱蚊剂，特别耳后、颈部等。

清除积水，使用电蚊拍，蚊香，杀虫气雾剂驱蚊灭蚊。