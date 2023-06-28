国际癫痫关爱日：规范癫痫诊疗，重塑健康人生

人民网北京6月28日电 （记者乔业琼）6月28日是“第十七个国际癫痫关爱日”，今年的主题为“癫痫的规范化诊疗：从院内到院外”。对此，安徽疾控微信公众号呼吁，希望患者和家属努力参与到疾病的管理中，社会各相关方都积极行动起来，为规范患者癫痫诊疗、重塑患者健康人生，做出各自的努力。

什么是癫痫？

癫痫是一种常见的慢性精神性疾病，由大脑神经元突发性异常放电引起，可导致短暂的大脑功能障碍。

尽管患病率较高，由于人们对癫痫缺乏正确认识以及医疗资源匮乏，大多数癫痫患者得不到合理有效的治疗，存在很大的治疗缺口（即未得到正规治疗患者的比例）。

癫痫规范化诊疗及服药的效果如何？

各国临床研究表明，新诊断的癫痫患者，只要接受规范、合理的抗癫痫药物治疗，70%～80%患者的发作是可以控制的，基本不影响正常的生活及工作。

其中60%～70%的患者经专业医生评估后，可在2~5年的治疗后停药或减药。

导致诊断不明确或治疗不规范的因素有哪些？

患者或家属对癫痫缺乏必要的科学知识，常认为癫痫是治不好的病，对医疗缺乏信心，容易听信传言，导致就医盲目流动、有病乱投医；

过于担心抗癫痫西药的副作用，盲目轻信民间流传的未经国家批准验证的 “自制中药”或“偏方”“秘方”甚至迷信活动；

患者服药依从性差，随意停药、减量或换药；

国内医疗资源配置欠合理，神经科医师特别是癫痫专业医师数量不足。部分非专科医生对癫痫的诊断、分类不准确，治疗不规范，选药不恰当。例如将局灶性发作诊断为全面性发作，不认识癫痫综合征，将非癫痫性发作诊断为癫痫，盲目地使用多药治疗等等；

有些地区游医、庸医误导患者的治疗，用不正常的手段赚取患者的钱财，结果不仅贻误患者的病情，而且给患者和家庭在经济和心理上带来沉重的负担。

什么是癫痫的规范化诊疗流程？

随着现代医学模式的转变和慢病管理模式的创新，癫痫的规范化诊疗概念应从传统的院内诊疗向围绕“诊前-诊中-诊后”的全病程规范化延伸。未来将利用互联网医疗和数字化模式，跨越院内和院外的时空，从而一步步提高患者的依从性、推动优质医疗资源下沉、实现医疗服务的可及性、降低疾病负担。

癫痫的规范化诊疗流程示意图。来源：安徽疾控微信公众号