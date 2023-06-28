北京养老服务网今日正式上线

近期，北京市委社会工委北京市民政局打造了全新的智慧养老服务供需对接数字化平台——北京养老服务网，该网站及配套的小程序今日正式上线运行，带领市民开启“北京养老”智慧新篇章。北京养老服务网涵盖居家养老、机构养老、养老助餐、养老政策、养老人才、养老志愿服务、京津冀养老、养老在线办事、适老化产品、养老信息公示、养老课堂、养老合作资源等多个服务板块，将最新最全的养老服务主体、产品、服务政策与资讯等呈现给广大老年人和家属，以及参与养老服务、关心关注养老事业产业的网络用户，真正实现养老服务“一网通查”，服务信息“一网展现”，政务服务“一网通办”，服务诉求“一网通答”。

“一站式”掌握海量资源 手机小程序也同步上线

为了让广大老年人轻松享用网站服务，北京养老服务网不仅专门设计了老年“关怀版”和普通“标准版”一键切换功能，还从视觉色彩、功能需求、入口位置等方面进行充分考虑和精心设计，首页运用更具针对性、包容性的舒适体验界面，将老年人及家属最关心的“居家养老、机构养老、养老助餐、在线办事”四类关键服务项目放在首页明显位置，便于查询使用；将全市“养老机构数量、床位数量、可选订床位数量、养老驿站数量、助餐点数量”等全市养老资源情况简洁清晰地在网站展示，并配套养老资源地图查询功能，方便老年人及家属精准定位养老服务资源。

为解决养老服务长期存在的服务信息找不全、服务产品买不好、服务资源寻不到等问题，北京养老服务网汇集了北京市574家备案养老机构、11.3万张养老机构床位、1469家养老服务驿站、1476家养老助餐点的详情介绍，实现了从“查找”“预约”到“咨询”“办理”的一站式、全过程服务，方便老年人随时随地了解“家门口”的养老服务资源，让老年人及家属“一键”找到身边的养老机构、养老驿站和养老助餐点。每种类型的服务主体都可实现多条件、多维度搜索查询，让养老服务信息更真实透明，让搜索更简单便捷。

手机小程序端“北京养老服务网”也同步上线试运行，老年人打开手机即可使用网站所有服务功能。针对居家养老的高频需求，手机小程序开辟了全市统一的养老助餐服务入口，并打通了微信、养老助残卡（失能护理补贴）等多种支付方式，老年人及家属可以在小程序直接点餐下单，首批通过筛选入驻试运行的40余家养老助餐点，全部支持线上订餐支付。

系统化集成特色养老板块 特设“京津冀养老”板块

网站集成了多个特色养老服务栏目和产业发展板块，不断拓展服务有保障、价格普惠化的优质养老服务商，在强化供需精准对接的基础上，培育养老消费增长点，促进产业链上下游衔接互动，形成供需两旺的产业发展良好格局。

例如，在“适老化产品”板块，目前收录展示了39种常见的适老化产品，提供图文并茂的信息介绍和服务可到家的订购链接，帮助老年人及家属系统了解适老化产品功能、价格等信息，打通产品与服务购买渠道，助力老年人提升居住环境的安全性、便利性和舒适性。未来还将进一步拓展优质服务商。在“养老课堂”板块，可提供康复护理、照护知识、专业课程、实用技巧等四大类近30项免费学习资源，方便养老护理员、机构管理者等养老服务人才及重度失能老年人家庭照护者等人群自助学习，强化照护服务能力，提高老年人晚年生活质量。在“我要合作”板块，汇集了适老化改造、养老助餐、智慧养老、医养结合等4种类型的养老服务市场化合作资源，展示服务商基本介绍、功能定位、联系方式等，帮助养老服务市场主体寻找适合的合作伙伴。

该网站还特别设置“京津冀养老”板块，及时发布京津冀养老服务政策，特别是异地养老相关支持政策，全面展示天津、河北的优质养老机构详情，重点推介环京周边养老服务项目，助力京津冀养老服务资源对接共享，推进京津冀养老机构资质互认、标准互通、监管协同，实现三地优质养老服务信息资源实时发布、同步共享，为在京老年人异地养老提供更多、更广阔的选择。

全方位满足不同用户需求 单设“投诉建议”功能板块

网站面向不同用户群体，全方位满足多元化需求。除了老年人及家属可通过网站查询、购买各类养老服务与产品、办理老年人津贴补贴及养老助残卡等服务事项、评价养老服务机构的服务质量外，其他类型用户也可通过网站实现不同需求满足。例如，养老服务市场主体可在网站展现机构信息、服务能力，通过“我要合作”寻找合作资源、“我要招聘”发布人才招聘信息等；养老护理员、养老服务专业高校毕业生等各类专业人才可通过网站的“我要求职”功能向养老服务机构投递简历、在“养老课堂”学习养老服务技能、通过“养老政策”板块了解养老服务政策标准；全市养老志愿者可通过网站查找服务项目、展示志愿服务风采，近期，“京彩时光”养老志愿服务信息平台也将上线小程序，并在北京养老服务网预留服务入口，为志愿服务供需匹配搭建线上桥梁；市、区两级行业主管部门也可通过网站监管养老服务市场主体行为、引导养老行业科学合理发展、优化养老服务政策制定。

养老服务是社会广泛关注的话题，为畅通广大老年人与各类养老服务资源的沟通渠道，北京养老服务网特别设置了24小时智能在线客服和400电话坐席客服，帮助老年人用最习惯的电话沟通方式，了解养老服务政策、解答问题诉求。在此基础上，网站还单独设置了“投诉建议”功能板块，网络用户可针对养老服务质量、养老机构收费、养老机构安全、老年人失能评估、办理养老助残卡等10类问题提出投诉和建议。此外，每个养老机构和养老服务驿站详情页面都设置了“我要投诉”“我要评价”功能键，多途径实现养老问题“一键通答”。