北京顺义探索建立罕见病药品保障先行区

昨天，顺义区“两区”建设新闻发布会召开。北京青年报记者获悉，顺义“两区”建设取得阶段性成效，已形成7个改革创新实践案例。今年，顺义区将推进23项“两区”建设重点任务，包括探索建立罕见病药品保障先行区、推进跨境电商综试区建设等。此外，备受关注的友谊医院顺义院区项目，今年年底将完成装修，预计明年投入使用。

7个自贸试验区顺义组团案例 为提升跨境贸易提供有益探索

随着“两区”建设的全面推进，顺义区政策制度不断创新、优质项目加速聚集、营商环境持续优化，“两区”建设取得了阶段性成效。据顺义区商务局党组书记、局长杨蓬勃介绍，在政策研究创新方面，顺义区着力提升贸易便利化水平，开放贡献不断提高。围绕跨境医药、航空服务、文化贸易等优势特色领域持续发力：在全国海关特殊监管区域率先实施卡口智能化监管创新试点,助力跨境贸易营商环境提升。形成“免税、保税和跨境电商”相衔接等15项“全国首创或首批”试点政策，7项政策入选北京市“两区”突破性政策，占政策总数的22%。

今年以来，顺义区提炼形成“天竺综保区以标准化促进药品跨境贸易便利化新方式”“中德产业合作双向创新机制”等7个北京自贸试验区顺义组团改革创新实践案例，为首都提升跨境贸易便利化水平、催生新模式新业态进行了有益探索和实践。

在吸引项目落地方面，顺义区将政策红利转化为发展势能，高质量项目相继落地。今年1月至5月，顺义区年度累计新增入库项目499个，完成全年任务的96%，新增预计投资额434亿元，落地项目387个，其中外资项目39个，排名均保持前列。同时，一批发展带动性强、辐射面广，具有重大影响力的项目进展顺利：北京航空发动机维修有限公司项目（天马项目）预计年中开工建设。宝湾全球高端贸易供应链项目按计划开工建设，将打造全球贸易资源统筹化管理的示范配置基地。民航机场规划设计研究总院等逾30家航空企业落户发展，形成特色鲜明、国际竞争力强的产业集群。

顺义区不断提升宜居宜业区域承载力

杨蓬勃介绍，今年，顺义区将推进23项“两区”建设重点任务。其中包括顺义区将更高标准推动七大领域扩大开放。比如，在优化发展航空服务方面，将进一步推进首都国际机场扩大航权安排；鼓励航空货运企业发展全货机运输、设立航空货运运营基地；鼓励和支持更多外国航空公司在首都国际机场运营。鼓励发展文化贸易方面，顺义区将建设文化艺术品进出境绿色通道。大力发展商务会展方面，将培育一批专业展、国际展、新兴展；吸引会展龙头企业落地顺义，不断优化会展业发展营商环境；将加快新国展二、三期建设。再比如，顺义会着力发展医疗健康，打造国际生物经济创新策源地，探索建立罕见病药品保障先行区；推动升级跨境电商销售医药产品试点工作等。

在推进“两区”建设各项任务的同时，顺义也在不断提升宜居宜业的区域承载力。后沙峪镇就在集聚优质教育、医疗卫生等公共服务资源，补充完善高端医疗、体育、文化等城市功能，不断打造优美环境上下功夫。据后沙峪地区党委副书记、镇长孔祥伟介绍，教育方面，北师大实验中学顺义学校、阿凯迪亚和马头庄幼儿园将于今年9月1日投入使用。医疗卫生方面，友谊医院顺义院区今年年底完成装修，预计明年能投入使用；后沙峪人民医院改扩建工程手续办理顺利推进，养老服务中心项目已经开工，明年投入使用。北京温榆河公园（故城记忆）今年五一已经开园，二期建设已经开工。